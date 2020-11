VACUNA CONTRA EL COVID: «No voy a permitir que seamos ratoncitos de fase 3 o 4 sin saber cuales son los efectos adversos que puede llegar a tener» (AUDIO)

Hasta que no se cumplan todas las fases y no se tenga absoluta certeza y confiabilidad de la efectividad de la vacuna yo creo que ni para mi, a nivel personal, ni para ninguno de mis seres queridos voy a permitir que seamos ratoncitos de fase 3 o de fase 4 sin saber cuales son los efectos adversos o las complicaciones que pueden llegara a tener la vacunación por Covid-19, sea el origen de la vacuna que sea, sostuvo el Director del hospital municipal de Gral. Villegas el Dr. Raúl Sala en una entrevista en FM peregrina (92.9).

Por eso creo que esto va a llevar un tiempo; hay fases de experimentación de laboratorio y científicas las cuales no se pueden acelerar ni anticipar un resultado. Todas las vacunas tienen efectos adversos, insistió.

Prueba de ello y como ejemplo, comentó Sala, cuando te vas a vacunar contra la gripe te preguntan si sos alérgico al huevo. Uno se puede preguntar qué tiene que ver el huevo con la vacuna antiviral, lo que sucede que esa vacuna se reproduce en embrión de pollo, entonces si sos alérgico a la proteína del huevo podés desencadenar una reacción anafiláctica y te puede matar.

El médico trajo a la memoria el tiempo en que se invento de la vacuna Sabín contra la Poliomielitis, donde se votó finalmente por una, dado que la otra tenía menor efectividad; tenía mayores riesgos de producir una parálisis por inoculación de ese virus.

Entonces hay que ser muy cautos, enfatizó.

«El presidente de la nación recibió dos dosis de regalo provenientes de Rusia para que se vacunara y que en algún momento dijo que no porque quiere ser igual que los demás se va a vacunar en tiempo y forma. No se vacuna porque no se vacuna. Es lo mismo que el que dijo en algún programa que el glifosato no es para nada nocivo para la salud y le dieron un vaso con agua y glifosato para tomar y no se lo tomó».

El anuncio tal como se hizo, no fue algo imprudente sino estratégico porque lo que hace es crear una expectativa en la población que está ansiosa en una cuarentena de 8 meses que ya es insostenible más los trastornos económicos que acarrea todo esto, analizó y prosiguió aportando datos y opiniones respecto a presuntos tratamientos con productos veterinarios o de otro origen generando a la nota un notable interés que no tardó en tener el eco de este tipo de abordajes, la que se puede oír a continuación, para que, como resulta en estos casos desde Distrito Interior, usted pueda sacar sus propias conclusiones.

Audio de la nota

