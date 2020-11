Ya funciona en Gral. Villegas «Conrado Market», el primer supermercado íntegramente on line

La página desde la cual se realizan las compras (y consultas) quedó operativa este fin de semana y hoy lunes, José Alvarez (Pepe), oficializó su lanzamiento.

Es un lugar en la web que está activo las 24 hs. para que el cliente realice la compra cuando quiera o pueda y programe la entrega para cuando lo disponga. Uno de los ejemplos es que la reserva de mercadería se puede realizar un día domingo y programar la entrega para cualquier día de la semana.

El objetivo es que el tiempo que se emplea habitualmente en ir a hacer las compras al supermercado sea utilizado para cualquier otro fin, destacó Alvarez quien aparece (involuntariamente) como un empresario innovador ya que no existe en la zona un servicio de estas características; «buscando asesoramiento o compartir experiencias con personas o firmas que ya estuvieran funcionando, solamente encontramos uno en Venado Tuerto, luego en Junín una pareja que tiene la intenciones de embarcarse en este desafío pero aún no hay nada concreto. General Villegas está de alguna manera a la vanguardia en esto», expresó.

Conrado Market es una página web, no aplicación porque de este modo no ocupa lugar en los dispositivos desde los cuales se realicen las compras. Allí el usuario encontrará unos 600 productos y artículos no perecederos que se muestran con sus precios y los descuentos por compra en cantidad.

La compra mínima debe ser de $ 800.

Una vez realizada, se selecciona la opción de pago, efectivo, tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria o Mercado Pago y el momento del día para la entrega; hay tres horas por la mañana y tres por la tarde en que se realiza el reparto (hoy ya se pudo ver un vehículo perfectamente identificado recorriendo las calles de la ciudad).

El surgimiento del emprendimiento no está vinculado a la pandemia en la que se han adaptado muchos rubros al formato delivery, pero no se puede desconocer que ésta seguramente ha aportado para que más gente esté vinculada a los dispositivos móviles; por lo tanto, los mayores que suelen ser los que más resisten a los cambios tecnológicos encontraran en esta herramienta un aliado.

Luego de una larga meditación, cálculos y mucho trabajo, el primer supermercado virtual de General Villegas

está en marcha y, literalmente, en manos de sus clientes; solo resta conocerlo, experimentarlo y obtener el bien más preciado de la humanidad, tiempo (que de algún modo también es salud).

Relacionado