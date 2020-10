La propia madre dijo que es un peligro para la sociedad que su hijo continúe en la situación de calle en que se encuentra (AUDIO)

María Angélica realizó el sábado en FM Peregrina (92.9), en el programa Las Cosas por el Aire, un desesperado pedido de intervención por la situación en que se encuentra su hijo.

(Generalmente los medios de comunicación son el último recurso luego de haber agotado todas las instancis para obtener una respuesta satisfactoria)

Fabián tiene 25 años, hace 12 que está medicado por su cuadro de psicopatía y esquizofrenia y un poco más de una semana que se fue de la casa. Desde entonces hay vecinos que denunciaron la presencia de un hombre viviendo en un pequeño galpón de chapa ubicado en las inmediaciones de la estación de trenes de Gral. Villegas. Se trata de su hijo.

Angélica relató en la nota que su hijo ha tenido actitudes violentas con ella y otros miembros de la familia, por lo que asegura «es una bomba de tiempo en la calle».

Ayer lunes, la propia mujer recibió un video en el que se lo ve junto a otro joven deambulando por la calle, también con alteraciones mentales, y una foto en la que está aspirando pegamento.

Su pedido es a la vez una advertencia, sabe lo riesgoso de la situación, por lo que desde un comienzo pidió a las autoridades ayuda; sostiene que su hijo debe estar internado.

«El no puede estar sin medicación, no quiero esperar a que se mande una macana y después digan que la madre no hizo nada», expresó angustiada.

Explicó a su vez que ha estado internado en varios centros donde no quieren recibirlo por la personalidad que tiene; «es muy agresivo», resaltó.

De acuerdo a lo manifestado por la mujer nadie de las personas, profesionales e instituciones a las que acudió pueden brindarle una solución debido a la pandemia; esa fue la respuesta que recibió.

Nota a María Angélica