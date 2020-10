«Debemos darle al Ejecutivo herramientas firmes para que pueda hacerle frente a un tema que afecta a mucha gente» (VIDEO)

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos visitó el sábado los estudios de FM Peregrina (92.9) donde fue entrevistada en el programa Las Cosas por el Aire.

En la oportunidad se refrío al tratamiento que junto al bloque oficialsita le están dando a la confección de la Ordenanza sobre la regulación del funcionamiento y existencia de feed lot en el distrito de Gral. Villegas.

La edil, también presidente del PJ local, recordó que al momento de asumir la banca en reemplazo del fallecido Pedro Satragno, el primer reclamo de consideración que recibió fue sobre la explotación ganadera ubicada sobre la ruta 33 frente al barrio El Cruce, al que convirtió en denuncia por el impacto en el medio ambiente, sin que obtuviera respuesta por ello.

En 2016 fue sancionada la Ley Provincial 14.867 que regula los feed lot y en 2019 el entonces Silvio Borone, funcionario del área Medio Ambiente de la Municipalidad presentó un Proyecto de Ordenanza.

Desde entonces su bloque ha introducido algunas modificaciones luego de investigaciones y consultas que han ido realizando en el proceso, lo que generó la existencia de dos Ordenanzas.

En ese sentido contó que actualmente trabajan en conjunto, de manera armónica y con intenciones por parte de todos los bloques de sacar un Despacho común dado lo sensible del caso teniendo en cuenta que se tocan intereses de sectores con poder económico.

Debemos darle al Ejecutivo herramientas firmes para que pueda hacerle frente a un tema que afecta a mucha gente, destacó.

Entre las consideraciones, Sol Fernandez destacó que se busca lograr una distancia coherente para que la gente pueda vivir sin olores y el productor pueda producir en su campo, sin que ello los afecte, ejemplificando con las localidades de Bunge y Charlone que son las más cercanas entre si. Si disponemos grandes distancias podemos dejar sin opciones a las partes. Lo que no está en discusión es la cantidad de animales con los que se puede contar de acuerdo a la superficie, especificó.

Sobre los feed lot preexistentes, dijo que trabajan sobre instrumentos para que se puedan exigir medidas de mitigación y en caso que éstos no se puedan cumplir, de reubicación. Fernandez explicó que ese es un punto de difícil tratamiento dado que la norma provincial no tiene legislación sobre los ya instalados, aunque los concejales cuentan con la potestad sobre el particular.

La reunión del viernes dejó una tensa anécdota que involucró a la concejal y un vecino del feed lot, el exsenador Zamperetti quien arribó al Concejo para reunirse, junto a otro vecino, de manera espontánea, a quienes fueron recibidos por algunos ediles.

Zamperetti se molestó por la ausencia de Fernandez en ese encuentro del que se retiró antes de que iniciara por compromisos contraídos con anterioridad por su rol de jefa de ANSES.

Una llamada posterior entre ambos hizo que la edil disparara: Nosotros trabajamos con mucho respeto, pero de ninguna manera permitiremos que nos presionen; al menos nosotros y no creo que el resto lo acepte.