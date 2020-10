Mensaje del intendente Campana: situación estable y permanente pedido de responsabilidad a la población

El mandatario se comunicó este mediodía con los vecinos a través de un mensaje gravado, luego que se reuniera con el Comité de Crisis y recibiera los últimos números de la pandemia en el distrito.

Estabilizada la situación, volvió a insistir en la necesidad de una conducta responsable por parte de la población, en la que no se detectaron reuniones familiares o sociales por parte de las fuerzas de seguridad e inspectores este fin de semana largo. Insistió con el uso del tapabocas y demás medidas, las que, aplicadas como hasta el momento, muestran los efectos positivos en los números.

“Buenos días vecinos del Partido de General Villegas, hoy 13 de octubre del 2020, tenemos actualizados veintiocho (28) casos activos, sesenta y tres (63) recuperados y esto hace que enfermos positivos sean noventa y uno (91). Quedan 3 casos sospechosos de hisopados pendientes y a esos se van a sumar los de hoy que mañana se enviarán para evaluación. Los contactos estrechos son ciento dos (102) y en aislamiento son trescientas veintidós personas (322). Hay un (1) paciente que está internado en terapia intensiva, estable, y otros dos (2) pacientes que están internados en sala y entre ayer y hoy fueron dados de alta nueve (9) pacientes.

Estamos en una situación estable en la última semana y en la reunión con el Comité de Crisis de esta mañana charlamos fundamentalmente de la responsabilidad de la población. Y volvemos a apuntar a eso. Las fuerzas de seguridad no han constatado reuniones de muchas personas y quiero reiterarles que dichas reuniones que sean detectadas son pasibles de multas de hasta cien mil pesos ($100.000).

Es muy importante que podamos nosotros evitar las reuniones sociales o familiares de más de diez personas y tenemos que restringir también nuestras salidas. Pero más importante es reiterar los cuidados y protocolos en nuestros trabajos, tareas diarias y reuniones cuando estamos con nuestra familia íntima o algún otro semejante.

Eso es el uso de barbijo, y no me voy a cansar de reiterarlo, y la higiene de las manos, el uso del alcohol y distanciamiento social. Los dos metros son sumamente necesarios. Creo que esto lo hemos aprendimos en la comunidad y por eso tenemos casos que son moderados en cuanto a la cantidad porque nuestro comportamiento es bueno y responsable y tenemos que seguir en esa línea y aquellos que no lo hacen deben ser observados, inclusive por sus pares y/o vecinos o familiares. Creo que allí nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir preservándonos de esta enfermedad.

Hay algunas localidades que tienen casos positivos y allí también específicamente se debe reiterar la responsabilidad ciudadana de los vecinos.

Estaremos comunicándonos nuevamente. Esta pandemia la vamos a poder sobrellevar entre todos si podemos cuidarnos entre todos. Respetándonos a nosotros mismos y a nuestros semejantes y seres queridos. Muchísimas gracias”.

