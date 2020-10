¡¡¡Y ESTA EXPERIENCIA LLEGA A SU FIN!!! El emotivo relato de un bomberos de Cañada Seca que combatió contra el fuego en las sierras

Ezequiel Stieb (primera foto interior izq) es bombero voluntario de Cañada Seca e integrante de la dotación del partido de Gral. Villegas que viajó a San Luis y Córdoba a hacer su aporte (humano y con elementos) combatiendo los incendios en las sierras.

Esta noche, «inspirado» por la sensibilidad de lo vivido y la confirmación de su entrega por el prójimo (al igual que el resto de sus compañeros), en el regreso a casa, escribió unas breves pero significativas palabras a las que acompañó con algunas instantáneas logradas durante la estadía en el mismo infierno

Y ESTA EXPERIENCIA LLEGA A SU FIN!!!

para muchos una locura, para mi algo inolvidable, donde vinimos a brindar nuestra ayuda y aportar nuestro granito de arena sea poco mucho le pusimos el pecho a las balas (llamas)… agradecido a brigada Puma por esta experiencia, agradecido a mi cuartel por darme esta posibilidad, agradecido a mi FAMILIA, a mi NOVIA que me apoyaron en esto, para muchos una locura para mi y muchos pocos una pasión, GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS… gracias a la gente de san luis ( naschel), cordoba (achiras), la verdad que de la forma que nos trataron, la forma en la que nos recibieron y nos despidieron, no tiene precio, ningún sueldo del mundo paga ese afecto, esos gritos y esos aplausos que recibimos por nuestro trabajo, vinimos con un objetivo y con aciertos y errores lo hemos cumplido, volvemos a casa contentos y la certezas que dimos todo por el todo para ayudar a nuestros compañeros y colegas.. GRACIAS B.V C. Seca!!! que lindo es ser bombero voluntario.. pocos lo entenderán!!

Por el distrito de Gral. Villegas hubo seis bomberos, dos de cada uno de los cuarteles; por Cañada Seca, el Jefe Claudio León y Ezequiel Stieb, por Bunge, Manuel Chapello y Jonathan Fervari y por Charlone, el Jefe Emanuel Fernandez y Oscar Schroder.

