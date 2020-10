«El gobernador de San Luis sale a los medios a decir que no le van a torcer el brazo; no se trata de eso, se trata de encontrar un método que nos sirva a todos»

Así lo manifestó Carlos Aimar, uno de los más de 200 productores de La Pampa que sumados a los de Mendoza, Buenos Aires, San Juan y Córdoba, llevan adelante la protesta cortando todas las rutas que conducen a la provincia que comanda Alberto Rodriguez Saa, quien dispuesto desde hace 7 meses el blindaje de su provincia impidiendo el ingreso a los dueños y encargados de explotaciones agropecuarias, ganaderas y apícolas que residen fuera de tierras puntanas.

La presión que la situación ante la mortandad de animales, los conflictos con el personal y otras cuestiones alcanzó el rango de desesperación y llevó a que agrupados como «productores autoconvocados» decidieran iniciar con el corte que no tiene fecha de finalización.

«Vamos avanzando, el objetivo es que San Luis se de cuenta de nuestro problema, vamos dando pasos hacia adelante, hay algún tipo de diálogo. En los medios dicen una cosa pero por lo bajo van haciendo otra, comenzó diciendo Aimar, quien lamentó estar complicándole la vida a la gente pero es el último recurso con el que cuentan.

Los afectados que cortan la ruta 188, ayer miercoles lo hacían a la altura de Rancul y hoy se mudaron hacia Realicó. Un grupo de camineros, que fueron los menos, tensaron la tarde al protestar pretendiendo continuar viaje, pero la llegada del Fiscal Aguero los instó a deponer la actitud; de todos modos los protestantes habilitaron el paso para algunos choferes al considerar inhumana la estadía en medio de la ruta.

Por ese motivo desde este jueves cortan a la altura de Realicó donde existen dos estaciones de servicios que cuentan con todas las comodidades por si quieran quedarse allí; no obstante, existe la posibilidad que quienes quieran viajar hacia Mendoza lo hagan desviando por Victorica y alcanzar el límite con La Pamapa.

El gobernador sale a los medios a decir que no le van a torcer el brazo; no se trata de torcer el brazo, se trata de encontrar un método que nos sirva a nosotros y a ellos. No estamos en contra de ningún sistema sanitario, queremos que modifiquen el actual para ir a nuestros campos sin contagiar ni contagiarnos.

En paralelo a la protesta estamos llevando a cabo charlas con los Ministros de Seguridad y Campo de San Luis.

Los cortes seguirán hasta tanto flexibilicen, San Luis están sintiendo el efecto, prueba de ellos es que ayer fueron a la Justicia Federal, pero no habrían tenido efecto.

La reacción del pueblo, en este y otros casos, hará recapacitar a la clase política que se si se rodea solamente de los mas cercanos desoyendo a la gente terminarán en esto, concluyó.

