Dos nuevos internados en Sala Covid y 26 hisopados a la espera del resultado (AUDIO)

El Dr. Raúl Sala, Director del Hospital de Gral. Villegas, analizó esta mañana la situación Covid en el distito donde por un día más, hasta pasado el mediodía, se sumaron nuevos hisopados pero sin casos positivos.

El profesional en contacto telefónico con el programa «Las Cosas por el Aire» que se emite en FM Peregrina (92.9) insistió en la necesidad de cuidar la Fase 5 en la que se encuentra el partido, la cual continuará en la medida que no haya mayor cantidad de casos; en ese sentido el médico, explicó que hasta el momento no se puede hablar de circulación del virus, ya que quienes son considerados positivos por ser contactos estrechos, no han presentado síntomas por lo tanto son negativos y de los positivos activos se han posido determinar los vínculos epidemiológicos.

Distanciamiento social, el uso del tapabocas y la higiene de manos, siguen siendo los métodos más efectivos, resaltó.

Últimos números hasta el mediodía de este sábado 26 de septiembre

Total: 11

Históricos: 4

En actividad: 7

Recuperados: 4

Internados en Sala Covid: 3 (1 positivo)

Hisopados en espera: 2

Hisopados a la fecha: 26

Resultados en espera: 26

Relacionado