Los egresados de la E.E.S. N°1 fueron sorprendidos por los profesores al ser visitados en sus casas

Este 21 casi la totalidad de los 47 egresados de esa escuela fueron sorprendidos en sus casas ayer por la tarde al ser visitados por sus profesores, quienes les entregaron en mano globos y una bolsa con golosinas.

La iniciativa surgió de los propios profesores que quisieron saltar la virtualidad con la que vienen trabajando desde el inicio de la pandemia.

Se organizaron, juntaron las golosinas, los globos e iniciaron la recorrida, contó Griselda Galli, directora del establecimiento que en todo momento reconoció la iniciativa de los profesores.

Los alumnos a los que no pudieron llegar ha sido porque se encuentran trabajando en el campo; algunos chicos decidieron continuar su vida de manera laboral, sostuvo, al resto, inclusive una alumna que se mudó a Piedritas hace un tiempo, llegamos sin mayores problemas (una preceptora que es de la localidad y trabaja en Villegas fue el nexo).

Los adolescentes que atraviesan esta etapa de nueva normalidad con la misma incertidumbre que los docentes y directivos, fueron sorprendidos por sus profesores, ya que no imaginaban que serían ellos qlos que les golpearían la puerta para entregarles en mano el presente.

Cuando esto haya pasado la presencia corporal será valorada como no nos había sucedido hasta el momento; expresó Galli, quien no pudo dar precisiones acerca de cómo será el cierre del año para los egresados 2020, sencillamente porque las autoridades provinciales no lo han definido aún.

Otros establecimientos como el Colegio Nacional y la UDI entregaron presentes a sus alumnos; en este último caso los concurrentes fueron a retirar en las instalaciones.

