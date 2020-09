Gral. Pinto: protesta policial y aclaración «antipolítica» en las redes (VIDEO)

Como en el resto del territorio bonarense la ciudad cabecera no estuvo ajena al reclamo de la Fuerza Pública por mejoras salariales y condiciones de trabajo a pesar de los anuncios del Gobierno provincial que no alcanzó a convencer a los hombres y mujeres de uniforme.

El epicentro de la concentración a la que le siguió una caravana cuyas imágenes enviadas por un lector se aprecian en la nota, se dio en las calles principales.

Bocinas y otras expresiones visibilizaron la preocupación y enojo con las autoridades políticas.

Muchos de los participantes son policías jubilados o retirados, pero también hubo activos que contaron en muchos casos con la adhesión de la población que les mostraba su acompañamiento de diferentes maneras.

Al finalizar, en las redes sociales no tardó en replicarse lo ocurrido, sin embargo llamó especialmente la atención un posteo de un efectivo activo que vio la necesidad de despegar a la protesta de cualquier asociación con la política, publicando (textual) lo siguiente:

«Que se entienda que el reclamo policial no es una cuestión política, ví vehículos de personas del partido contrario al actual en la manifestación pacífica que se realizó en nuestra ciudad. Nosotros somos policías de la provincia de Buenos Aires, esté quien esté en el gobierno de turno. Se reclama entre otras cosas un aumento salarial del cual viene en decadencia desde varios años. No quieran politizar nuestro petitorio, no respondemos a ningún partido político, somos empleados de la Provincia. Soy policia y el día q me egresé jure dar la vida por nuestra sociedad, seas quien seas, respondas a quien respondas, seas rico o pobre».

