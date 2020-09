Segundo hisopado del día, es un abuelo del Hogar de Ancianos que compartió habitación con el paciente positivo

El hombre de 86 años presenta tos seca entre otros síntomas que son, en este contexto y teniendo en cuenta que estuvo en la misma habitación que el paciente positivo internado en la Plata, compatibles con el virus.

El anciano se encontraba en el Hogar de Ancianos de Gral. Villegas luego de haber estado en contacto con Soria en el hospital, pero al confirmarse el contagio de este último fue llevado de regreso al hospital para ser monitoreado y se acondicionara su espacio en el Hogar; ayer lunes fue trasladado al Hogar donde permaneció hasta este mediodía en que debió ser nuevamente trasladado. Allí se le realizó na radiografía e hisopó, quedando aislado hasta la legada del resultado.

Hoy se cumplen siete días desde que compartió el mismo espacio con el paciente positivo, explicó a Distrito Interior el Dr. Sergio Bertone, aunque no dejo de mencionar que el estado delicado del anciano puede haberle producido alguna afección respiratoria; de todos modos el profesional no descartó, porque no corresponde en este contexto, las probabilidades de que se trate de un caso positivo. (Imagen ilustrativa)

Relacionado