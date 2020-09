La UCR Gral. Villegas ya cuenta con el primer pre candidato a presidente (y tiene propuesta)

Se trata de Sergio Prestti, considerado de la nueva generación de radicales, lo que podría explicar por qué una de las frases más visibles de su idea es en dos años de trabajo

Esta mañana el grupo que lo acompaña dio a conocer la noticia a la que le sumó un documento con las propuestas que cuenta para su pretensión de ser la nueva autoridad del comité ubicado en la calle Alberti.

Impulsar un Comité de Distrito como espacio de expresión de los/as afiliados/as, donde haya inquietudes, proyectos, y desde luego, criticas. Un lugar para entablar diálogos con la dirigencia partidaria y los/as funcionarios/as públicos vinculados a las ideas radicales.

Propuesta de Sergio Prestti para el comité de la UCR

En dos años de trabajo, vamos a modernizar la acción política de la UCR en el partido de Gral Villegas.

– Unir a todos/as los/as afiliados/as en objetivos comunes

No somos ajenos a las diferentes miradas de los/as afiliados/as sobre la política nacional, provincial y municipal. Para saldar estos desencuentros, focalizaremos el trabajo en objetivos comunes que tengan a las problemáticas locales como eje.

– Tener un diálogo institucional, serio y constante con el Ejecutivo, y con los bloques opositores del cuerpo Legislativo

La UCR como parte del elenco gobernante de Juntos por el Cambio, debiera dar su opinión sobre las políticas de la gestión municipal actual y aportar ideas sobre lo público. No reducir la función del partido “a una simple ocupación de cargos”.

Respecto a las demás agrupaciones políticas, bregar por una concertación plural en problemáticas generales que atañan al municipio. Salir del sectarismo y “chicaneo” de enemigos que se da entre las fuerzas políticas.

– Recuperar la presencia territorial y participación en los pueblos del partido

Por mas que dentro de una estrategia electoral siempre tiene mas peso el número, referenciado en la cantidad de votantes. La activa participación de los pueblos no solo debe estar garantizada por la impronta federal del radicalismo, sino como perspectiva socio-territorial. Los pueblos día a día decrecen en todos sus aspectos y la cabecera suma mas problemas que desarrollo. Fortalecer políticamente las localidades, para su posterior repunte integral, ayudando a la descompresión de Villegas. Volver a formar los sub Comités de los pueblos.

– Integrar a la Juventud de manera plena en la toma de decisiones

Desde la vuelta a la democracia que la UCR de Villegas no logra instituir la Juventud Radical de manera sostenida. Distribuyendo poder y que las mismas personas no ocupen siempre los mismos cargos. Alentar la renovación dirigencial para que los/as mas jóvenes asuman responsabilidades públicas.

– Consensuar un Reglamento Interno de funcionamiento -exigido por Carta Orgánica Provincial- para garantizar y sostener el trabajo de Comisiones en el Comité

Este punto, históricamente fue tenido en cuenta por la mayoría de las conducciones del Comité, pero sin poder realizarlo de manera plena. El trabajo en comisiones organiza el funcionamiento del Comité, economiza tiempos y esfuerzos. Dividiendo en áreas y días, las temáticas a dialogar: salud, caminos, política, presupuesto, genero-diversidad, laboral, etc.

– Dotar al Comité de pensamiento técnico sobre cuestiones de políticas públicas locales

Los espacios políticos organizados debieran ser una usina de ideas sobre cuestiones publicas. No necesariamente el comité debe estar habitado por académicos, las voces de los/as vecinos/as son de suma importancia para elaborar programas de gobierno. Manteniendo una relación entre las problemáticas aportadas por los/as afiliados/as, la experiencia de radicales en la gestión y el estudio puntual de los temas. Fomentar el intercambio de pensamientos entre ex concejales y ex funcionarios locales, con quienes ocupan espacios similares hoy en día.

– Integrar de manera activa los espacios de formación y diálogo político de la Cuarta Sección Electoral

En la actualidad existen, en el ámbito partidario y educativo innumerables lugares de formación política en los que el Comité de Villegas no esta participando. Empezar a ser un miembro activo de esas entidades.

– Volver a impulsar una representación legislativa provincial desde el partido de Gral Villegas

En los últimos 37 años, solo tres correligionarios han llegado a la legislatura de la provincia. Es necesario representantes de Villegas en diputados o senadores, para que el ejecutivo provincial deje de mirar solo para el Gran Buenos Aires.

– Bregar de forma sostenida en todo espacio provincial de decisión, por la autonomía política de las localidades del interior, con la Reforma Constitucional y la modernización de la Ley Orgánica de Municipalidades.

En todo Comité de la provincia, este retraso institucional debiera ser la demanda principal a la gobernación. Desde los radicales de Gral Villegas sumar voluntades en los demás distritos, para que las autonomías municipales sean prioridad en la agenda política provincial.

– Transformar el Comité en un espacio cultural, político y con perspectiva de genero, para el desarrollo de ideas.

Estrechar lazos de solidaridad con quienes mas lo necesitan, ampliando la mirada humana del partido. Propiciando un trabajo social con los sectores vulnerables. Acuñar en todas las acciones del Comité una impronta de genero. Dar lugar a las diversas acciones culturales y alentarlas como lenguaje de expresión.

