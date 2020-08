Mensaje del intendente Campana: «Está en nosotros conservar esta situación y mantener las libertades que tenemos a pesar de la pandemia»

“Vecinos del Partido de General Villegas, hoy 31 de agosto de 2020, me es grato anunciar que el personal de Salud de Coronel Charlone fue testeado y dio como resultado negativo para COVID-19.

No obstante eso, sabemos que la pandemia se ha diseminado de una manera muy importante y profunda en todo el país y nosotros no escapamos a esa situación y estamos rodeados y cada vez más cerca porque se detectó ayer un caso positivo en la ciudad de Lincoln, así que en la reunión del Comité de Crisis de esta mañana hemos hablado de continuar con las medidas que teníamos de profundizar los controles en los accesos y mantenerlos según habíamos acordado en las localidades de Villa Sauze y Banderaló y de ser necesario en Charlone por la probabilidad de casos positivos que puedan ingresar del sur de Córdoba.

Es importante resaltar que debemos cuidarnos nosotros. Esta pandemia va a ser muy larga. La vacuna va a tener sus efectos el año que viene y realmente vemos que hay un comportamiento en la sociedad de personas que son muy responsables y otras que no tanto. Creo que ahí es donde hay que apuntar. A la responsabilidad individual, social y comunitaria donde no debemos dejar de pensar en el otro y ser solidarios, porque si lo cuidamos al otro nos cuidamos nosotros mismos. Vemos que con los días lindos personas salen al aire libre, en los espacios abiertos como plazas o el Parque Municipal y la verdad es que no pueden llegar las autoridades a controlar a todos, así que en esos casos y cuando realmente sea así recomendamos fundamentalmente el uso de barbijo o tapabocas y el distanciamiento social. También mucho cuidado con compartir los utensilios y el mate, que es habitual entre nosotros.

La verdad es que somos hoy por hoy afortunados de estar libres de la enfermedad y en Fase 5, pero está en nosotros conservar esta situación y mantener las libertades que tenemos a pesar de la pandemia en este momento.

Recomiendo de manera fehaciente y particularmente el uso del barbijo, la higiene y el distanciamiento social y en las reuniones familiares o sociales que no superen las diez personas.

Muchísimas gracias y estaremos a la brevedad otra vez comunicándonos».

