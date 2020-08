Luciana Gallego: «Por un lado el oficialismo, por el otro la oposición, y en el medio … en el medio la gente»

Da pena, da bronca, da tristeza, porque jamás quise hacer política con todo lo que publiqué. Publiqué parte de mi intimidad para que los que se tienen que hacer cargo, lo hagan como corresponde, ya que desde diciembre del año pasado vengo con el mismo problema y no se me escuchó nunca. Por lo tanto, no me quedó opción más que hacerlo público. Y pasó esto, se utilizó mi caso para hacer política y quiero que quede claro, no tengo nada que ver.