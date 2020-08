«Antes que se desate la tormenta», contundente mensaje del intendente de Gral. Pinto a la comunidad

Queridos vecinos (familias pintenses) se acercan tiempos difíciles y momentos complicados para enfrentar.

EL VIRUS ESTA CADA VEZ MÁS CERCA NUESTRO.

La responsabilidad individual y conciencia colectiva van a jugar un papel preponderante. Policia, salud pública y las autoridades municipales hemos hecho todo el esfuerzo a nuestro alcance para cuidar de ustedes. Hemos estado a la altura de las circunstancias como sociedad.

UN VERDADERO LOGRO DE TODOS/AS.

Queda a criterio de cada vecino/a, de cada ciudadano/a nuestro futuro y el de nuestros seres queridos; la empatia hacia el prójimo resulta fundamental para los tiempos que vienen. Entiendo el cansancio, las opiniones diversas y subjetivas de todos y todas, pero la única realidad es que General Pinto se mantiene sin casos al día 30 de Agosto. La realidad es dinámica, cambiante y el desafío enorme.

No es momento para vivos, arriesgar innecesariamente la salud de cada vecino/a, familiares, amigos y allegados. Especialmente nuestros adultos mayores y personas de riesgo.

Bajen el dedo acusador para con el otro, seguramente resulta ser un laburante de la salud, bombero voluntario, enfermera/o, médico/a, auxiliares, policía, docente que educa a nuestros hijos/as en pandemia, etc etc etc.

DEJAR ESA MALDITA GRIETA DE LADO, El VIRUS NO DISTINGUE BANDERIAS POLÍTICAS, CLASES SOCIALES, RELIGIONES NI LIMITES ENTRE DISTRITOS. TODOS SOMOS IGUALES FRENTE AL VIRUS.

Es tiempo de UNIRNOS, y mirarnos para adentro que cosas cumplimos, y que reglas incumplimos dentro de las normas establecidas.

Las medidas que se tomarán para preservar la salud de la población serán excepcionales, porque se trata de una pandemia mundial, donde nada es normalidad en el mundo entero.

Cuidemos esta cierta normalidad que supimos lograr entre todos/as.

Cuidemos la posibilidad de trabajar de comerciantes, rubros de la construcción (Pública y privada), transportes, servicios agropecuarios (campo), actividades esenciales, etc etc etc.

Cualquiera puede terminar internado y con complicaciones severas.