Impactantes imágenes y audios de la banda que asaltó a una familia en América

El material al que accedió Distrito Interior resulta paralizante al ver y oír cómo algunos de los integrantes de la banda describen el modo en que procedieron, los datos con los que contaban y hasta se cargan por la actitud adoptada frente a «la caja», que supone se refieren a una caja fuerte.

Esta tarde la DDI de Trenque Lauquen facilitó información acerca de lo actuado en una causa por robo calificado en la que resultara víctima una familia de la vecina localidad de América a la que le llevaron dinero e hicieron vivir momentos de angustia y violencia.

Momento en que los ladrones arriban a la vivienda de Casanella y comienzan a actuar

1° audio

No boludo ayer viajamos allá, no te puedo decir a dónde, después te cuento personalmente. Es un bunker boludo Está todo ahí boludo, está todo ahí hermano. Se fue el hijo a las siete de la tarde, fuimos tarde boludo, a las siete de la tarde fuimos y cerró todo el viejo, viste?. Todo persianas así, re zarpadas, es un bunker adentro boludo, el chabón tiene dólares, dicen que tiene cerca de setecientos mil dólares y después tiene campo, alquila 1.500 hectáreas, viste?.

Y tiene un boliche al lado es dueño de medio Am… (casi se le escapa el nombre de la ciudad), medio coso, no te puedo decir el nombre, medio … vos fuiste a boxear ahí fuiste a ver un coso ahí, me dijiste que te lleve, ahí es, no digas nombre, nada.

Terrible boludo, pero a mi me dejaron en el auto, yo estaba re caliente. Nooo me hubiesen dejado a mi, sabes como me mando, no?, yo me mando, a la concha de su madre, pa’ dentro noma’, amigo. Es un pueblo boludo, es un pueblo. mamá yo soy re hijo de puta.

2° audio

El hijo de puta había hecho el depósito en el banco, viste?, el hijo de puta depositó no sé cuánta plata, nada, lo rocié con nafta, todo, sabe’ como entrego, no?, al toque.

3° audio

Ramiro, pareces una garrapata, puto, como te prendiste hoy a la caja, jaja