Banderaló: «Los voluntarios NO PROHÍBEN el ingreso a nadie, sólo sugieren que no sería lo adecuado»

A raíz de que los controles en nuestra localidad continúan, nos parece apropiado informar a la población en general, las acciones que se realizan día a día en los mismos, a fin de concientizar y revalorizar la importancia de los mismos y de tener un detalle de la gente que ingresa a nuestra localidad, además de lo que se ha evitado

que ingrese, por diferentes razones.

En la semana que pasó llegó hasta el puesto de control un flete proveniente de La Matanza, que dejó a cargo del control un artículo para alguien del pueblo, también se detectó la llegada de un comerciante de ropa de Tigre, en este caso se informó al propietario de la mercadería y se acercó hasta allí a retirarla, también arribó un viajante proveniente de Pilar, que igual que en el caso anterior dejó su encomienda a los encargados del control y posteriormente fue retirada, llegando al fin de semana se detectó una persona proveniente de Rosario, que se dirigía a una casa particular, se informó a tal persona, la misma fue hasta el control y también se evitó el ingreso, y también dos viajantes provenientes de la localidad de Venado Tuerto, en ambos casos se informó a los dueños de la mercadería que fue retirada del puesto de control, evitando el ingreso de sendos viajantes.

También queremos destacar que en casi todos los casos la predisposición de quienes llegan de zonas donde hay circulación viral es la mejor, cuando se les informa que no deberían ingresar a la localidad, los voluntarios NO PROHÍBEN el ingreso a nadie, sólo sugieren que no sería lo adecuado y así es entendido y comprendido por la mayoría.