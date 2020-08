«Clínica Modelo sigue viva, sigue prestando servicios médicos y los va a seguir prestando»

Con esa frase el Dr. Bernardo Lynn (derecha), vicepresidente a cargo de la presidencia del Directorio resumía esta mañana el aspecto médico de la situación en la que se encuentra el ente de salud privada de General Villegas a partir de un conflicto de partes.

Por su parte el Dr. Edgardo Beltramone, abogado de los accionistas que representan casi el 60% del paquete accionario, explicó que el juez interviniente dispuso la realización de la Asamblea de accionistas para ordenar la situación institucional de la clínica, la que aún no tiene fecha fijada debido a que se debe realizar nuevamente el proceso de convocatoria, la que requerirá un nuevo gasto económico, para su convocatoria.

Respecto al Dr. Rogelio Lamas, lo suspende del Directorio de la clínica y la Presidencia del Directorio por considerar que determinadas conductas, acreditadas en el Expedientes, son inconducentes para el funcionamiento del ente.

Es un apartamiento preventivo; eso no significa que Lamas deba irse y no trabajar, por el contrario; sigue siendo dueño del 12% de las acciones y podrá ejercer como médico. Él y todos lo que así lo deseen, sean o no accionistas, explicó.

Lynn enfocado en todo momento al funcionamiento, sostuvo que su función actual es la de un «bombero» que se encuentra abocado a apagar el incendio que significa el pago de los sueldos a los empleados (unos 25 de manera directa, especificó Beltramone) a los que se les debe cumplir.

Respecto al nuevo Directorio, no dio nombres, pero aseguró que hay conversaciones avanzadas y lo que se procura es el ingreso de sangre joven, nuevos profesionales para conducir humana y tecnológicamente los destinos de la clínica, dejando atrás todo lo que hasta el momento ha sucedido.

