Dr. Fernandez Carena, abogado de Elías Román: «es bueno escuchar el otro punto de vista» (AUDIO)

Por pedido de la familia de Román, el abogado penalista, defensor del adolescente imputado por la muerte de Bautista Gómez (9), concedió una entrevista en FM Peregrina (92.9) para aclarar algunos puntos que se mencionan y están establecidos en la opinión pública que considera, se alejan de lo que pasó, condenando socialmente a su defendido. Por ese motivo sostuvo que «es bueno escuchar el otro punto de vista» .

Comenzó diciendo que la familia atraviesa un momento de mucho dolor y Elías Román de angustia y depresión; que se encuentran solos conteniéndolo. Dada la condena social ha decidido recluirse y con la madre planifican iniciar algún tipo de tratamiento psicológico para sobrellevar lo que está viviendo (lo que el adolescente hacía previo al hecho, el letrado lo desconoce).

Repasó que a los 15/16 años el adolescente tuvo una serie de problemas de los cuales intentó recuperarse con el acompañamiento de la madre. Mientras estaba en ese proceso, a los 19 años, sucede el hecho en el que le cuesta la vida al niño.

La liberación de Román, considerada temprana e injusta, es la principal causa del malestar general de la población, más allá que Anastasia Marquez, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen se amparó en la Ley que la asiste para proceder. En ese sentido, el abogado calificó de impecable la decisión de la jueza y de excelente el nivel de la misma, al igual que el del Fiscal Arcomano. «Va a hacer todo lo que pueda para ver a Elías preso, de eso estoy seguro, yo de este lado voy a hacer lo posible para que eso no pase», dijo sobre este último.

Arcomano en la visita a General Villegas en la que se reunió con la familia Gómez le informó que trabaja para pedir una nueva detención del imputado por lo que Fernandez Carena sostuvo que «el proceso judicial es una película cuyo final no lo conocemos, pero por lo que hay en la causa no me parece viable que tenga lugar el nuevo pedido de detención».

El expediente muestra un panorama claro de lo que ocurrió en los momentos anteriores y posteriores al accidente; se refirió así a aspectos como la figura del abandono de persona que fue desestimado por la jueza, la velocidad en que circulaba la moto, entre otros.

Es entendible el dolor de la familia y la necesidad e intención de que Román sea castigado y esté detenido por lo ocurrido; pero aunque permanezca en libertad, continua imputado y llegado el momento recibirá la condena que legalmente le corresponda. Quienes no tenemos sentimientos involucrados en el hecho, como sí ambas familias, sabemos que no es lo que uno quiere, es lo que la ley dice, expresó.

La moto en la que circulaba y la figura del abandono de persona

El abogado insistió en que de la lectura de la causa no se desprende que haya habido abandono de persona al asegurar que son varios los testigos que señalan que Elías Roman se quedó en el lugar del hecho hasta que a Bautista lo suben a un auto y lo llevan al hospital. Luego, por unos minutos no se sabe nada de Román hasta que se hace presente en el hospital para saber cómo estaba el niño; fue allí donde la Policía lo aprehende, por lo que el representante consideró que no hubo una actitud despreocupada por parte del motociclista, lo que debe ser tenido en cuenta no solamente por la jueza sino por la gente.

«Uno no sabe cómo puede reaccionar al tener un accidente de tránsito. Este chico, es lo que se desprende de la lectura de la causa, que tuvo un comportamiento responsable». Al considerar que tiene 19 años y se encuentra terminando la adolescencia, ingresando recién en lo que podría ser la adultez, la conducta adoptada posterior al accidente, no debe es reprochable.

Sobre la moto, siempre basándose en lo que consta en la causa, había sido cambiada mano a mano con otro chico, quien declaró confirmando esta versión. Concluída la operación Román sale en el rodado sin conocerlo y se produce el hecho. Román no conocía el estado y funcionamiento de la moto, argumentó.

Las presuntas burlas de Román hacia la madre de Bautista

Las descartó de plano al decir que de ninguna manera su defendido o la familia de este se toma el caso con liviandad, si ha habido algo así, se pudo haber tratado de un mal entendido, ya que el adolescente se pone del lado de la familia que perdió al menor. «En ese tema pongo las manos en el fuego por Elías», enfatizó.

El adolescente se encuentra actualmente en un período de encierro y depresión, dolido por lo que pasó, completo.

Accidente o incidente

Teniendo en cuenta que la moto circulaba sin las medidas de seguridad y documentación mínimas requeridas y los niños jugaban en la calle, Fernandez Carena sostuvo que siempre es más fácil agarrárselas con el más débil, dado el papel que Román tiene en el hecho.

En este punto el debate giró en torno a la responsabilidad que tendría el Estado en brindar las condiciones mediante controles para que no haya motos que circulan transgrediendo las normas, ni menores jugando en la calle. Ambas figuras contribuyeron a que se produzca lo que considera fue un accidente.

Esta es la primera vez que alguien de la parte del acusado se expresa públicamente; en este caso reconociendo los efectos de la condena social sobre el Román y su madre principalmente.

Por otra parte, tratando de quitarle tensión al caso, insistió en que lo establecido en la Ley es lo que le permite a su cliente esperar el juicio en libertad, sin que eso signifique haber evitado ser condenado por la justicia si le correspondiere.

Cargada de conceptos que invitan al debate, la nota dejó varios puntos para analizar, permitiendo a partir de ellos, tomar todo lo que puede resultar de utilidad para que lo ocurrido nos sirva como sociedad para corregir lo que resulta necesario.

