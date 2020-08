General Villegas: vandalizaron el automóvil de «Canino» Pérez

El Chevrolet Corsa, propiedad de la familia de Hugo Perez se encontraba estacionado en la esquina de Zapiola y Paso cuando hallaron la luneta trasera en las condiciones que se observa.

De acuerdo a los testimonios recogidos, se presume que podría haber sido roto con un elemento contundente ya que en el lugar no se encontraron elementos que pudieran haber causado el daño.

Lo ocurrido remite a un episodio ocurrido tiempo atrás en el que un sujeto de corta edad con una masa atacó varios vehículos que se encontraban estacionados.

De acuerdo a lo dicho pro vecinos del lugar no habría sido el único automóvil con roturas de este tipo.

La familia repudió en las redes el ataque vandálico:

«Al que hizo esto le cuento una cosa, no le rompiste el auto a un rico que a la hora de que le hicieron esto fue y lo cambio, si no que se lo rompiste a un jubilado, a una persona que vive con lo justo y necesario, que se rompió el culo para tener el auto que tiene, para que venga un hdp y le haga esto, no sé si lo hiciste por maldad o sin querer. Entiendo que sin querés no fue, porque si hubiese sido así te hubieses quedado en el lugar esperando a que el dueño salga. De una cosa si estoy segura que en la vida todo vuelve».