COLUMNA DE OPINIÓN: «DE CLÍNICA MODELO A LA COMUNIDAD DE VILLEGAS»

Ante los múltiples llamados de hijos y nietos de aquellos que han puesto dinero para la construcción de Clínica Modelo S.A. (hoy accionistas varios) proyecto que llevaron a cabo los socios (en partes iguales) JOSÉ R. LAMAS, OSVALDO R. SALAS, ANGEL CARLOS VASCONI, RICARDO HORTAS Y VALDEMAR ANTONIO ZULOAGA y ante la distorsión de la realidad de los hechos en notas periodísticas nos vemos en la obligación de explicitar a la comunidad de Gral. Villegas la difícil situación que atraviesa nuestra noble institución y los motivos desencadenantes de la misma.

El Dr. Rogelio lamas en su carácter de presidente de CLÍNICA MODELO S.A, extralimitándose en la confianza depositada por los accionistas, ha llevado adelante en forma unipersonal, acciones a las que, al menos las que debemos de calificar como desafortunadas, y que originaron la actual crisis.

Nos explicamos: Esta Clínica como todos los prestadores privados del sistema de salud, atraviesa una difícil situación económica, sin embargo con el esfuerzo y el sacrificio de todos siguió funcionando, con dificultades, pero en un marco de regularidad.

Sin embargo el Dr. Lamas, inconsultamente con el resto del directorio y accionistas, en forma absolutamente unipersonal y trasnochada, comenzó a tomar distintas medidas que nos condujeron a este presente de cuasi disolución social.

Su primera medida fue entorpecer la labor al equipo técnico externo que se ocupaba de gestionar con regularidad y eficacia la cobranza de los servicios a las Obras Sociales, hasta lograr que los mismos no vinieran más.

Siguió por apartar (escándalo mediante) de la gestión administrativa, al único personal con experiencia en facturación (a quien se había mandado a instruir ara tal función), en episodio de público conocimiento, que incluso derivara en denuncia por acoso en la comisaría de la comisaría de la mujer de nuestra ciudad y manifestaciones públicas del resto del personal en repudio.

Seguida mente llevó a la Clínica a su actual pareja a que se ocupara de la administración junto a otra persona de su confianza (quienes carecen de conocimientos en administración en centros de salud), soslayando al personal administrativo idóneo encargado del particular.

A poco andar, se comenzaron a ver los resultados de tales desatinos: ausencia de recursos, imposibilidad de contar con los insumos mínimos (cerrar la farmacia y entregar la llave a una persona que ya no trabaja en la institución) dejando al personal de enfermería noches enteras sin insumos para los internados, falta de dinero para abonar los salarios, etc.

Siendo todo esto de público conocimiento.

Frente a esto la mayoría absoluta de los accionistas de la clínica, del modo prescripto por la ley, solicitaron la convocatoria de una Asamblea para tratar esta emergencia.

El Dr. Lamas en su carácter de Presidente del directorio VIOLANDO LA LEY Y HACIENDO GALA DE UN AUTORITARISMO DESMEDIDO SE NEGÓ A CONVOCARLA, INSTITUYÉNDOSE COMO EL ÚNICO RECTOR DE LOS DESTINOS DE LA ENTIDAD.

Así las cosas, no pudo abonar los salarios del personal y frente al lógico reclamo de los trabajadores, en lugar de enfrentar la situación y buscar soluciones, ante su propia incapacidad, HUYÓ, pidiendo inmediatamente licencia por treinta días.

Otros debimos solucionar y arreglar lo que el Dr. lamas había roto, asistiendo a la Clínica con fondos propios y personales para abonar los salarios caídos y darle una solución a los trabajadores.

Con la licencia del Dr. Lamas, se comenzó a regularizar la situación de facturación, lo mismo con los proveedores, permitiendo la afluencia de los insumos básicos para el funcionamiento del nosocomio.

Así mismo en aras de acatar el pedido de los accionistas se procedió a convocar a Asamblea para regularizar el funcionamiento interno de la institución.

Ahora frente a esto, el Dr. Lamas pretende, amparándose en distintas excusas, impedir la realización de la Asamblea y por ende el funcionamiento del órgano de gobierno de la Clínica.

En tal cometido no repara en invocar el Covid-19, el nombre de su padre, ni llantos, ni dación de lástimas en entrevistas, etc.

No se preocupe Dr. Lamas, la Asamblea se llevará a cabo respetando la Ley, los Decretos y Protocolos que tienen por objeto evitar la propagación de la pandemia. Es verdad que se hizo un requerimiento en acta notarial, donde en forma maliciosa no se invitó a firmar por parte de la clínica a nadie, y no dejaron constancia que los libros estaban en el estudio contable a disposición. ¿USTED SE OLVIDÓ QUE HASTA EL 17 DE JULIO PASADO ERA EL RESPONSABLE DE LLEVAR LA INSTITUCIÓN ADELANTE?. Que está reclamando ahora, cuando extravió los libros de actas de directorio. Además queremos dejar en claro que en la Asamblea se respetará absolutamente el nombre del Dr. José Rogelio Lamas y los demás cofundadores, y precisamente pensando en ellos, es que dotaremos a la institución del gobierno necesario para que atraviese esta crisis y siga siendo orgullo de los Villeguenses.

Directorio, accionistas y cuerpo médico de Clínica Modelo S.A.

Dr. Lucio Brozzi, Dr. Sergio Bertone, Dr. Gastón Sánchez, Dr. Bernardo Lynn., Dr. Manuel Luis Rodruguez, Dr. Mario Barata, Dra. Cristina E. Vallejos, Suc. de Osvaldo R. Sala, Dr. Valerio Vasconi, Dr. Augusto Amato, Dr. Marcelo Tau, Dra. María Carolina Rada.

