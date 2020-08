Clínica Modelo: «Esto ya es una cuestión de honor, yo la voy a defender por mi padre y por mi abuelo»

La presentación de la denuncia por la nulidad de la Asamblea convocada para el próximo 12 de agosto por el Directorio interino tiene tres partes, la transgresión a las normas de seguridad en el contexto de pandemia, la convocatoria por parte del Directorio interino en ausencia del Dr. Rogelio Lamas por su licencia al frente de la Dirección y porque se considera que es una maniobra para desplazarlo, comenzó diciendo la Doctora Tamara Madero, en la charla mantenida con Distrito Interior junto al Dr. Gonzalo Lamas.

La situación, institucional y financieramente grave, ha ido escalando en manifestaciones públicas y acciones legales a pesar que en los últimos días, luego del cobro de haberes por parte del personal, una de las referentes de los trabajadores del lugar, reconoció que el clima laboral había cambiado para bien. Por su parte el entorno de Lamas padre, contó que éste confesó estar agotado moralmente por lo que está viviendo.

El jueves se presentó la abogada Madero con otras personas solicitando la documentación propia de la clínica y estando presente el Dr. Lynn, presidente interino, fue negada al informarles que la misma se encuentra desaparecida, motivando ello una denuncia ante la justicia penal.

El mismo día, la Policía, advertida por la representación realizada por Lamas, notificó a las autoridades interinas de la clínica del impedimento que existe para la realización de la Asamblea. Respecto a ello, una de las personas que acompaña a Lynn, en comunicación con Distrito Interior, aseguró que la Asamblea se llevará a cabo de todos modos (hasta el momento no ha habido comunicación que indiquen hayan dispuesto lo contrario).

Surgió allí la inquietud acerca de la posibilidad de realizar la Asamblea mediante la plataforma Zoom, por lo que al ser consultada, la abogada dijo que el Estatuto de la clínica no prevé este mecanismo, tampoco hay una norma prevista en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para implementar este procedimiento a diferencia de Capital Federal, que la Inspección de Justicia sí dictó una resolución al respecto; pero en caso de haberla querido llevar a cabo en Gral. Villegas, podrían haber solicitado la autorización a la autoridad local de control, pero no lo hicieron.

Tal como está formulada la convocatoria, de manera presencial, incurrirían en un delito que se encuentra tipificado en el DNU presidencial y violarían los Artículos 205 y 139 del Código Penal, por lo tanto no se puede llevar a cabo, remarcó.

Suspender la Asamblea sin tener que darle intervención a la justicia sería el primer indicio de intención de solucionar el conflicto que mostraría el directorio interino, luego habría que ir regularizando en general la clínica porque han detectado serias irregularidades en el manejo de los negocios y la administración de la misma, concluyó.

Por su parte el Dr. Gonzalo Lamas, hijo del Dr. Rogelio Lamas indicó que conoce solamente una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien. Eso es propio de los valores inculcados por su padre, a quien dijo admirar profundamente, no solamente como persona, sino también como profesional, de quien recoge destacadas opiniones en los pasillos del Hospital de Clínicas lugar que le es común a ambos.

Hacer las cosas bien es el respeto, el control, el buen trato, tener como prioridad al paciente. En este caso, resaltó, el conflicto se genera porque hay una persona que defiende los intereses del paciente y otras que deberán explicar ellos cuáles son sus intereses.

Gonzalo Lamas aseguró, luego de haber repasado el aporte de su abuelo a la comunidad habiendo tenido un papel fundamental en la creación de muchos servicios, esto es ya una cuestión de honor.

En ese sentido contó que desapareció el cuadro de su abuelo, hecho grave al que llamó profanación, en principio porque ya no está y luego porque como sociedad se deben mantener la memoria y el respeto aquellas personas que han hecho mucho por el pueblo.

«Lo que más me dolió y llama la atención es que pese a cualquier circunstancia ningún profesional, ni empleado de la clínica repudió ese acto. Muchos, diría ninguno trabajaría hoy en la clínica si ese señor no la hubiese hecho; ¿por qué digo esto?, se lo digo con sinceridad, yo no comparto nada con el Dr. Rodriguez, no quisiera parecerme en nada, sin embargo no puedo negar quien fue para la salud de Villegas y si el día de mañana llega a haber un cuadro colgado en esta clínica, como debe ser por toda su labor, voy a ser el primero en respetar ese cuadro y voy a ser el primero en repudiar si llega a pasar una cosa así, por eso fue que yo me comprometí con esto y lo voy a ayudar a mi papá porque las convicciones son las mismas, la honestidad, el trabajo, el sacrificio y por sobre todas las cosas el bienestar de los pacientes».

A la charla con los profesionales se suman otros datos como el detalle de los solicitado administrativamente mediante Acta de Constatación de la que participó la Policía y un escribano público, libros sociales, libros contables, historias clínicas, legajos de personal, libros laborales, libros de internación, que no se encontraban. Todos requeridos para la llegada a la Asamblea del Dr. Rogelio Lamas con información de la que carece por este motivo.

Ante las dos posturas bien definidas y diferentes entre sí, quienes acompañan y representan a Lamas, insistieron en que continuarán poniendo en manos de la justicia todo lo que sea necesario para que la situación se transparente y destrabe.