Ivana Boccio: «Yo no quiero tener cáncer el día de mañana, si me toca, que no sea por los agroquímicos» (VIDEO)

Ayer sábado Ivana irrumpió en las redes sociales con una contundente denuncia pública contra el arrendatario del campo que se encuentra del otro lado del alambrado perimetral de su propiedad ubicada sobre la ruta 226, a escasos metros del cruce con la ruta 226 en General Villegas.

Hoy, recuperada parcialmente de los efectos tóxicos que le produjo la aplicación, ya en su casa luego de haber estado anoche en el hospital, recibió a Distrito Interior para hablar de lo ocurrido.

Comenzó relatando que se encontraba lavando ropa en la parte posterior de su casa cuando vio la máquina fumigadora al lado, sintió el olor que en ese momento no era tan fuerte y juntó sus animales, tiene una llama, perros, gatos y una oveja y los llevó hacia la parte delantera del predio, casi al borde de la ruta, pero la máquina cruzó de lote, se ubicó del otro lado y allí fue donde la deriva, producto de las condiciones climáticas invadieron su propiedad.

En cuestión de minutos ella y resto de la familia comenzaron a sentir los síntomas y los animales a experimentar vómitos y otras reacciones.

Hace dos años que vienen conviviendo con las aplicaciones de agroquímicos, precisó y agregó «no quiero que me envenenen ni la tierra, ni los animales, ni las plantas.

Su esposo la llevó al hospital y allí le diagnosticaron la intoxicación, siendo tratada en consecuencia.

A pesar de considerar que la justicia no existe, por lo que ve a nivel país y en lo local, aún así, no se opone a que los vecinos radiquen la denuncia, entre ellos está su familia.

Insistió en que está a favor del campo, los transportistas, pero lo que se hizo en este caso fue demasiado, no había rincón en la quinta en el que no hubiera olor a producto, aseguró.

El año pasado al advertir que fumigaban pudo encerrarse, pero en esta oportunidad, con los animales afuera no tuvo tiempo de resguardarse y el resultado fue fatal. Reconoce que se encuentra en un lugar alejado del pueblo, cerca del campo, por eso insiste y aclara que no pretende que dejen de trabajar,pero sí tener cuidado, cumplir con lo establecido, ser responsables y no utilizar los productos que utilizaron, que según le habría manifestado una de los trabajadores, es uno de los que se encuentran prohibidos en el distrito.

Al momento de la entrevista el olor persistía y claramente el aire se encuentra, 24 horas después, aún viciado.

General Villegas cuenta con una Ordenanza aprobada y en proceso de reglamentación, con puntos claros respecto a distancias, modo de aplicación y condiciones para hacerlo; pero más allá de eso, sin que se requiera una Ley que lo establezca, se debe obrar con sentido común, ausente en algunos casos.

En esta oportunidad, para que no haya dudas de la seriedad y el compromiso con la que el tema se aborda y trata en el distrito, las autoridades competentes (que hasta el momento no habrían dado señales del caso, aunque estos hechos no tienen domingos ni feriados) deberán entregar a la comunidad al menos un gesto claro.