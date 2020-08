Tellechea a la oposicion: «Somos pocos y nos conocemos mucho»

El mandatario ameghinense rubricó en su muro un escrito con el que va contra las versiones que, según expresa, la oposicion ha hecho correr con malas intenciones.

Por lo que se aprecia el objetivo del intendente es con el aplomo que da la escritura, lo dicho se lo lleva el viento, dejar en evidencia que los rumores son infundados.

Desde el entorno más cercano aseguraron que consideró innecesarios e inoportunos los comentarios teniendo en cuenta el momento que vive la sociedad de Ameghino, para nada ajena al del resto de las sociedades de todo el país.

«La oposición local ha buscado instalar de manera maliciosa que en el Municipio existen deudas exorbitantes y malversación de fondos. Más allá de que me he referido al tema y que en Florentino Ameghino «somos pocos y nos conocemos mucho», no voy a permitir que se confunda a los ameghineses, agregando incertidumbre en momentos tan difíciles como estos.

El Frente de Todos señala que en el Municipio «faltan» 24 millones de pesos, refiriéndose a la deuda flotante del municipio al cierre de ejercicio 2019.

Lo explicaré por partes:

La deuda flotante es «el conjunto de obligaciones de pago por transacciones económicas ordinarias en el sector público».

Dicho en criollo: son las cuentas del día a día que se generan desde el Estado a favor de proveedores y/o contratistas (comerciantes, profesionales) que se pagan en el corto plazo.

Por ese motivo, nunca se computa la deuda flotante para el cálculo del resultado financiero, que puede arrojar: superávit (se gastó menos dinero del que entró) o déficit fiscal (se gastó más dinero del que entró). Se trata de una práctica contable que utilizamos no solo nosotros, sino también el peronismo durante sus 24 años de gobierno en nuestro Distrito.

La deuda flotante nunca se escondió como ha señalado la oposición. Por el contrario, se mostró detalladamente por rubro y por proveedor en los formularios del cierre de cuentas. Además, la oposición tuvo la oportunidad durante 60 días de revisar absolutamente todas las informaciones que solicitó. A diferencia de lo que sucedía antes (y créanme que lo viví como opositor) cuando no teníamos acceso a casi ninguna información o explicación e incluso llegó a tratarse el cierre de cuentas de manera express, en tan solo ¡dos días! (Año 2013). Jamás en la historia de nuestro distrito la oposición tuvo tanta información como la tiene actualmente, y eso me enorgullece porque habla de un gobierno que no tiene nada que esconder.

Ahora ¿Por qué la deuda flotante ascendió a $20.379.622,12 en 2019?

Básicamente, porque desde el 10 de diciembre de 2015, el Municipio de Florentino Ameghino es un mejor cumplidor de sus obligaciones y la deuda flotante es la REALIDAD de una dinámica económica y financiera activa y ordenada.

Antes, un proveedor debía esperar hasta 6 meses para cobrar su cuenta, mientras que hoy lo está haciendo en un máximo de 45 días: en este ejemplo se resume la respuesta.

Antes de 2015, para que al municipio le «cierren los números», ya en octubre de cada año no se le permitía a los proveedores presentar facturación, ya que esto incrementaba el monto de deuda. Bien lo saben los comerciantes locales. Así, un proveedor que había vendido al municipio en septiembre recién podría facturar en enero del año siguiente.

Nosotros, en pos de mejorar los plazos de pago, recibimos facturas hasta el 15 de diciembre de cada año. Allí es donde se contabilizan, se transforman en deuda flotante y se pagan como máximo a los 45 días. Es exactamente así como se paga la deuda flotante y como se pagó la del ejercicio 2019: los proveedores que habían vendido al municipio en diciembre, pudieron facturar normalmente y en enero ya habían cobrado por su trabajo.

Para poner todo esto en contexto les quiero mostrar algunos números:

Los gastos totales del municipio en 2019 (según presupuesto aprobado y ampliaciones) ascendieron $450.610.703,33.

Esto nos permite inferir que el municipio gasta aproximadamente $37.550.891,94 por mes.

Si tomamos en cuenta esa referencia, una deuda flotante de $20.379.622,12 representa tan solo 16 días de «economía municipal».

Pido disculpas a los vecinos por tener que ocuparme en aclarar las mentiras de una oposición que solo busca sacar rédito político en una situación tan compleja. En estos momentos debemos estar ocupados en seguir gestionando para tener un sistema de salud cada vez más preparado y en promover las medidas de cuidado para superar la pandemia.

Pero toda la vida trabajé para transformar la forma de gobernar en este distrito. Para que haya libertad de hacer y expresarse, transparencia en los actos de gobierno y se hable siempre con la verdad. No voy a permitir que con mentiras y desinformación se confunda a los ameghineses. En 2015 dimos un paso importante y lo reafirmamos en 2019, sigamos transitando la senda de la verdad, la tolerancia y la transparencia.

Un abrazo.

Calixto.»