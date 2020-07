Dr. Pablo Peralta, coordinador Covid-19, «la única razón para hisopar es que el paciente tenga síntomas» (AUDIO)

Para el médico es controvertido el criterio empleado por la provincia de Córdoba de testear a todo el que ingrese, precisamente porque la sensibilidad de los test rápidos no es confiable, comenzó diciendo al ser consultado por el procedimiento empleado con el chofer de la localidad de Coronel Charlone.

Hay protocolos muy claros en la provincia de Buenos Aires respecto al procedimiento a aplicar cuando aparece un paciente al que le dio positivo un test rápido. Si no tiene síntomas debe cumplir con el aislamiento de 14 días; no podemos enviar muestras mediante PCR si no se justifican, porque quienes las recepcionan son quienes las aprueban, aclaró.

Consideró que hay criterios de responsabilidad privada y ejemplificó con los trabajadores de la empresa a la que pertenecía Mendez. Antes de reincorporarlos luego de un positivo, hisopó a todo el personal por cuenta propia, no hizo falta que interviniera el Estado.

Dado que es un tema laboral debería la ART del camionero hacerle el hisopado, enfatizó.

Con estas declaraciones el Coordinador de Covid-19 deslindo responsabilidades que socialmente se imponen ante hechos con estas características, a su vez, recordó el protocolo mediante el cual se rige el sistema de salud de la Municipalidad de General Villegas.

