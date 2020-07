Calixto Tellechea habló del mal entendido de Leandro N. Alem en el acuerdo de libre circulación (VIDEO)

El primer mandatario se refirió al episodio que hace algunos domingos atrás lo tuvo como protagonista luego que anunciara públicamente la decisión de llevar a cabo una prueba piloto entre algunos distritos vecinos.

Al ser consultado por Distrito Interior dijo que al no haber existido firma alguna entre los intendentes cualquier opinión al respecto carece de sentido por cuestiones obvias, pero destacó las gestiones realizadas para que el ensayo pudiera llevarse a cabo.

Fue un acuerdo entre los cuatro municipios sobre la ruta 188 surgida de una charla con Alejandro Sanchez, Secretario de Gobierno de su Gestión que al ver que no existe el virus entre ninguno se podía prescindir del permiso local, no así del nacional.

Había y aún hay muchos pedidos de personas que tiene familiares en Villegas o deben viajar al medico; lo mismo con Gral. Pinto y el resto.

Por eso estábamos de acuerdo en hacerlo inicialmente los cuatro, pero Pinto, que tiene un vínculo estrecho con Alem propuso sumarlo, dando por hecho que estaba todo bien.

Luego surgió lo del intendente de Alem, que no sé por que pasó. Creo que puede haber algún problema entre algunos intendentes o no, pero hay que bajarle el tono. No conozco al intendente, nunca le estreché la mano; si a Conocchiari (ex intendente, actual diputado provincial) con quien me he cruzado en alguna reunión y me ha invitado a la Fiesta del Caballo. Son cuestiones de malas interpretaciones, concluyó con el tema.

Respecto al acuerdo en sí, Tellechea remarcó que al ser algo interno no pedimos autorización a la provincia hasta tanto tuviéramos la seguridad de que funcionara bien.

Los domingos salían y entraban con permisos 100 personas, con la prueba lo hicieron 300. Ayudó también a descomprimir el pedido de mucha gente que pedía poder salir.

Somos conscientes que el virus es portado, llegaría de afuera, no estamos libres de tenerlo, pero teniendo cuidado podemos seguir evitándolo.

Espero que este modelo funcione, por el bien de todos, concluyó.

