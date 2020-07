Personal de Provincia fumiga las escuelas de Gral. Villegas, preocupa su procedencia

Ayer martes tres personas pertenecientes al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires arribaron a General Villegas provenientes de la ciudad de La Plata. Su función, fumigar los establecimientos educativos de la ciudad cabecera ante el posible inicio de clases en agosto y combatir las palomas en la UDI del barrio La Trocha que se han convertido en un problema para el lugar. También intervendrían ante la aparición de un alacrán, presuntamente venenoso, en la manzana comprendida por las calles Belgrano, Moreno, Necochea y Rivadavia.

Más allá de la importancia y utilidad de su presencia, lo qu epreocupa a la ciudadanía que ha ido enterándose de la presencia de estas personas, es el lugar del que provienen.

El intendente municipal la semana anterior inició la cuarentena y realizó un hisopado luego de haber estado en aquella ciudad dado que es zona de circulación viral; por otra parte, el reciente paso de Villegas a la Fase 5 hizo que las autoridades sanitarias, incluyendo al propio Campana, hicieran especial hincapié en lo difícil que resultará mantenernos en la misma, por tal motivo no dudando en dar aviso si alguien violaba lo establecido en esta instancia o si habiendo llegado a la ciudad desde algún lugar con coronavirus sin haberlo informado.

Ante ello resulta inexplicable cómo, sin un aviso que aporte tranquilidad o claridad a la población, se permitió el libre ingreso y tránsito a estas personas.

Ante las consultas realizadas por Distrito Interior en el día de ayer en que fuimos puestos al tanto de la situación; los foráneos almorzaban en un restaurante céntrico cuando registramos las imágenes, la respuesta fue que no mantendrían contacto con otras personas, salvo las directoras de los colegios que visitarían quienes solamente abrirán y cerrarían las escuelas, no obstante, sobre permisos para circular y certificados que los muestren libres de Covid-19 no se hizo mención, dando por descontado que estaría, en ese sentido todo en orden.

Hasta el momento no ha habido información oficial al respecto. Las tareas programadas se están llevando a cabo con normalidad.

