Nota a Eduardo Campana, causa y efecto de la pandemia en el distrito de Gral. Villegas (VIDEO)

El intendente estuvo en vivo en los estudios de FM Peregrina (92.9) donde repasó lo ocurrido y actuado en la última semana, no solamente desde su labor como funcionario sino en lo personal con el hisopado y aislamiento al que se debió someter; lo mismo que hará su esposa al regreso de Capital Federal luego que una de sus hijas diera a luz a trillizos.

Campana repasó lo sucedido luego del anuncio del intendente Tellechea por la libre circulación entre cuatro distritos de la ruta 188 el domingo último, por lo que aclaró que no hubo ningún acuerdo firmado; aunque admitió que fue un tema de conversación y un avance comparado con el llevado a cabo con la localidad pampeana de Bernardo Larroudé.

Acerca de la Fase 5 confirmó que por ahora y hasta tanto la provincia lo autorice los gimnasios no pueden abrir normalmente; puede haber actividad física pero en espacios abiertos. Por otro lado volvió a insistir con el compromiso individual que se debe asumir, no solamente haciendo lo que corresponda sin intentar transgredir, sino dando aviso cuando se advierta alguna anormalidad que ponga en riesgo la posición alcanzada como distrito. Un nuevo caso automáticamente nos vuelve todo para atrás, remarcó.

En ese sentido no dejó pasar la oportunidad de recordar la negligencia que existió en el primer caso positivo, donde no se obró con la verdad luego del viaje al Gran Buenos Aires. «Mi esposa regresa en poco tiempo y deberá cumplir aislamiento y todos los pasos que se deben, como lo hice yo. Estuve en La Plata recibiendo el respirador y cumplí al pie de la letra el protocolo, luego viaje a Capital, pero fue para acompañar a la familia, porque no fui al hospital ni vi a mis nietos. Al regresar me hisoparon y cuando tuvimos el resultado negativo salí. Hice lo que se debe hacer, lo que corresponde».

También respondió a la consulta de los oyentes que sugerían un aporte importante de dinero por cada paciente positivo en el distrito, lo que desmintió categóricamente. han llegado fondos en algún momento y los hemos solicitado en otros, aclaró. la situación extraordinaria que le toca atravesar al municipio pone en riesgo incluso el aumento del 10% anunciado para este es, incluso afectando a los jubilados municipales. Tanto es así que no se aventuró a decir si podrá pagarlo. La prioridad son los sueldos y hasta el momento están garantizados.

Los controles continuarán en los ingresos de la ciudad cabecera a cargo del personal municipal y policial, con la toma de la temperatura y el registro de quienes llegan desde las zonas calientes los que, detectados, deberán cumplir con el aislamiento.

Nos tenemos que acostumbrar a convivir con este virus, concluyó.