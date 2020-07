Gral. Villegas: la Policía intervino logrando evitar una usurpación

Esta noche, a las 20:00 hs. las dos personas , una joven pareja, que habían ocupado ilegalmente una casa ubicada en la calle Destouches, entre Cacique Pincén y Metheu, estaban desocupándola luego que la persona a cargo del inmueble, advertido por los vecinos, interviniera con la Policía.

La casa cuya dueña no vive en la ciudad, debido a la pandema no ha podido viajar como lo hacía regularmente a nuestra ciudad, a esto se le suma que hace poco tiempo el último inquilino se había retirado, por lo tanto no había sido habitada aún.

Las personas que la usurparon, habían ubicado adentro una importante cantidad de muebles que esta noche están siendo retirados y cargados en un flete para retirarse del lugar.

A pesar del delito cometido el desenlace se dio en absoluta calma y en buenos términos, de acuerdo a lo expresado por una de las partes a Distrito Interior. La Policía tuvo un papel fundamental en la tarea desarrollada logrando desactivar lo que ya era un hecho.

La argumentación dada ante lo ocurrido fue que dada la imposibilidad de seguir alquilando donde vivían por cuestiones económicas, decidieron ocupar la casa, a pesar de las consecuencias.