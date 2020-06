“No vamos a permitir que sigan avanzando sobre la propiedad privada, la Constitución y la división de poderes”

Pasó el 20J y el BanderazoFederal que se hizo sentir en todo el país. En el distrito de General Villegas también se llevó a cabo la caravana, convocada por la Sociedad Rural del Partido de General Villegas.

Un importante número de vehículos de la ciudad cabecera y de los pueblos, más de 80, recorrieron las calles céntricas y el acceso principal reclamando respeto por las instituciones, equilibrio de poderes y repudiando el avasallamiento sobre la propiedad privada.

Luego de la manifestación, Daniel Colombo, presidente de la SRPGV, utilizó las redes sociales para dejar el su mensaje:

«Hoy, como en otras oportunidades, nos convoca la preocupación. Preocupación ante un gobierno que avanza sobre la República, que avanza sobre la Justicia, que viola la Constitución y que avasalla la propiedad privada.

Mucho se ha hablado estos días acerca de la Soberanía Alimentaria. ¿Pretenden conseguirla expropiando una empresa agroexportadora? La única forma de garantizar la Soberanía Alimentaria es fomentando la producción e implementando un plan económico claro que incentive a los productores y no que los ataque.

Esto va más allá del sector agropecuario. Esto abarca y perjudica a toda la sociedad, a todos los trabajadores, empresarios, jubilados, estudiantes, niños, jóvenes y adultos. Al presente y al futuro de nuestro país. Estos arrebatos y expropiaciones ya nos han costado carísimo en el pasado. Pero no es solo por el perjuicio económico, sino por lo que significa avanzar sobre la propiedad privada violando la Ley. El mensaje es claro: “Ayer fueron por YPF y Ciccone, hoy van por Vicentin y mañana pueden ir por cualquier empresario o emprendedor que trabaja para ganarse la vida y para generar fuentes laborales”.

Es importante el Banderazo de hoy, que todos los sectores –y no solamente el campo-nos hayamos congregado para manifestarnos en contra de todo esto que tanto nos preocupa. Pero no alcanza solamente con expresar preocupación; también tenemos que decir BASTA y dejarles en claro que no nos vamos a mover de este punto, que no vamos a retroceder y que no les vamos a permitir que sigan avanzando sobre la propiedad privada, la Constitución y la división de poderes.

Nos manifestamos para ABRAZAR LA REPÚBLICA, para pedir un país serio y sujeto a derecho y para defender nuestra Patria.»

