Sobre la Rendición de Cuentas en Gral. Pinto, «nuestro bloque todos los años encuentra serias anomalías»

Esa es una de las frases del presidente del bloque Juntos por el Cambo, una de las dos facciones de la oposición en el distrito gobernado por Fredy Zavatarelli (FR/PJ).

En la última sesión del Concejo Deliberante, por myoría, el oficialismo logró aprobar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019, sin embargo esta parte de la oposición objetó algunos puntos con los que argumentó su voto.

Maruri en su perfil de una red social publicó en las últimas horas un detalle de lo mencionado y otros temas como los proyectos presentados por su bloque, la relación con el Ejecutivo y el otro bloque de Juntos por el Cambio.

Los motivos llevaron al bloque a tomar la decisión de rechazar la rendición de cuentas del Ejecutivo municipal

Quiero fundamentar la decisión de nuestro bloque siguiendo con la línea argumentativa que hemos sostenido a lo largo de estos dos años de gestión, en cada reunión del concejo deliberante.

Luego de haber escuchado al concejal Rodriguez, justificar la aprobacion de las cuentas, diciendo que los números daban todos muy bien, que el ejecutivo no tenía ninguna falla en sus cuentas, que contablemente no había nada que objetar, “cosa que dice todos los años” y nuestro bloque todos los años encuentra serias anomalías.

Nuestro bloque no comparte esta forma de analizar la rendición de las cuentas que tienen los concejales del oficialismo, ya que dicha tarea no trata solamente de analizar el ejercicio contable, entendiendo que esto lo ejecutan muy bien el grupo de contadores que trabaja en el municipio.

Nosotros creemos, que revisar las cuentas del ejercicio, es también, observar todos los actos administrativos del ejecutivo municipal. Los concejales tenemos el deber de controlar que el departamento ejecutivo cumpla con “todos los procesos administrativos” desde que se abre un expediente hasta que se termina, y todo esto cumpliendo con “la ley orgánica municipal”, “el reglamento de contabilidad” y la “ley de obras públicas”, entre otros.

Voy a dar algunos ejemplos para demostrar que teniendo esta forma de analizar la gestión, hemos podido encontrar serias anomalías en las que incurre el Departamento Ejecutivo.

2018

A – en el mes de diciembre de 2017, apenas habíamos asumido, nos tocó tratar el presupuesto de año 2018. Ya en ese momento nos encontramos con que el ejecutivo municipal no había elevado al concejo deliberante para su tratamiento, el correspondiente expediente, con sus 12 formularios, foliados y firmados por los responsables del área. Les dijimos a los concejales del oficialismo que eso estaba mal y no lo creyeron, al año siguiente paso lo mismo hasta que por último nos dieron la razón y enviaron el expediente completo, foliado y firmado.

B – Otro tema que muestra la mala gestión del ejecutivo municipal, lo tenemos con la construcción de viviendas y una muestra palpable, es el plan denominado “reconversión del programa federal plurianual de construcción de viviendas” y su “licitación publica nº 01/2009” donde vemos, que después de 11 años de comenzadas las obras siguen sin ser terminadas, “están mal construidas y mal administradas” ya que el municipio realizo certificaciones de obras, por encima de lo realmente ejecutado llegando a un “avance financiero del 96,84%” y un avance físico del 94,15%”, cuando en realidad no llegaban a un 50%. El municipio cobro todo esto pero no hizo las obras. Esto nuestro bloque lo denuncio en el año 2018 y el ministerio de interior y vivienda de la nación nos dio la razón, ya que en el año 2019 (durante el ejercicio que estamos tratando) el municipio tubo que reintegrar a nación la suma de $119.447,30 en concepto de “diferencias no rendidas”, ya que se había certificado más dinero que lo invertido en obra. Esto está documentado en el “decreto municipal nª067/2019.

C – otra de las observaciones que realizamos, es la construcción de la obra de agua potable y desagües cloacales de la localidad de Iriarte, ambas obras licitadas en el año 2010, en el 2014 dijo el intendente que se iba a hacer cargo de la terminación, pasaron nueve años y aún siguen sin poder usarse.

D – la obra del “jardín de infantes 906”, que forma parte de la unidad académica que conforman la escuela primaria nª35, escuela secundaria N°4 y el instituto superior de formación docente y técnico nª133, que a la fecha se encuentra abandonado y sin terminar. Nunca el ejecutivo dio una explicación a nuestra sociedad de lo que pasa con esta obra.

E – la construcción del camino pavimentado 044-01 Germania – Pinto, aun sin final de obra y con el “expediente en el juzgado federal de Junín”, debido a una denuncia por irregularidades económicas realizadas por la “oficina anticorrupción” de la nación.

F – detectamos también, en la rendición de cuentas del año 2018, serias irregularidades en el pago a la “cooperativa el amanecer limitada”, con domicilio en calle Alsina 424 de general pinto. Reclamamos al ejecutivo municipal que se nos aclare, porque se le pago la suma de más de $1.000.000,00 pesos con órdenes de compra, facturas y órdenes de pago todo en un mismo día y en muchas faltan las firmas de los funcionarios. También queríamos saber cuánto habían cobrado cada cooperativista y a través de que medio. Pero nunca tuvimos una respuesta.

Con respecto a esta rendición de cuentas, año 2019, en el marco de la aprobación del convenio entre el ministerio de obras públicas de la provincia y el municipio para la construcción de 56 cuadras de pavimento en general pinto y 4 en Germania por un monto de $ 40.108.207,30 solicitamos al ejecutivo que se envié a nuestro bloque el expediente de obra, con el proyecto, el pliego de bases y condiciones y todos los detales de obra ya que la misma se iba a realizar por administración. En ese momento objetamos que haya llegado al concejo para su aprobación una licitación para la compra de toneladas de hormigón h30 sin especificar a que obra iba a ser destinado. Nunca se nos dio ninguna información.

Con motivo de la rendición de cuentas elevamos una nota al intendente municipal y se nos permitió ir a ver al despacho del secretario de gobierno los expedientes, (cosa que no corresponde), en ellos pudimos observar que el pliego de bases y condiciones es muy básico, no se corresponde con lo que aconseja la “ley de obras públicas nº 6021” de la provincia de bs as, en cuyo texto si se garantizan todas las especificaciones “técnicas y legales” que permiten al municipio garantizar el control de la obra, “art. 136 y 138 de la ley orgánica” y art. 198 del reglamento de contabilidad.

Si pudimos ver que en el “articulo 15 del pliego”, dice que el municipio certificara en forma quincenal la obra ejecutada, pero en el expediente no encontramos ningún certificado de obra, si pudimos ver cantidad de facturas y órdenes de pago, muchas de ellas sin la firma de los funcionarios responsables.

Tampoco consta en el pliego la exigencia de obtener probetas con muestras del hormigón entregado, elemento fundamental para saber, el inspector de obras, si el “hormigón es h30” o de una calidad inferior. Los píntense tenemos muestras de esta falencia en un sin número de cuadras de nuestra ciudad, vemos que solo quedan las piedras a la vista.

Hacemos todo este repaso de las anomalías encontradas durante estos dos años porque a pesar del “cambio de administración del ejecutivo municipal”, existe la “continuidad jurídica de los actos de gobierno”, por lo tanto el actual gobierno sigue siendo responsable de todas estas cuestiones.

Proyectos presentados pro Juntos por el Cambio

Teniendo en cuenta la situación de emergencia nacional, a causa del “coronavirus covid-19, nuestro bloque presento un proyecto de resolución para crear un “consejo económico y social del distrito de general pinto”

Creemos que la cuarentena impuesta a todos los ciudadanos nos afecta en forma directa pero lo hace en mayor medida en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Por eso creemos que en este momento, de crisis sanitaria y económica, es imprescindible trabajar todos juntos para llegar de forma más ecuánime y eficiente a todos los sectores del distrito.

La idea es crear durante la pandemia y para el periodo posterior a la misma, un ámbito de discusión para tratar la situación económica, que como manifiestan los distintos economistas argentinos va a afectar a la mayoría de los sectores económicos y fundamentalmente al comercio y a la pequeña y media empresa.

Estamos convencidos de que de esta situación de extrema gravedad saldremos más fácilmente si nos juntamos los distintos actores sociales para acordar y coordinar políticas públicas con una mirada más abarcativa y plural, ya que hasta la fecha solo el oficialismo toma todas las decisiones sin participación de la sociedad y vemos que en algunos temas, como el acceso a los pueblos de personas que vienen de zonas donde hay circulación del virus, está muy relajado y se corre el riesgo de que entre el virus. Por otro lado, como en el distrito no existe circulación del virus creemos que, tomando las medidas de distanciamiento y de sanidad que corresponden, se podrían “habilitar otras actividades que permitirían una mayor actividad económica”.

Pedimos el tratamiento sobre tablas, debido a la importancia del tema, pero el bloque de concejales oficialista no lo aprobó y paso a comisión.

Relación entre el oficialismo y la oposición

La relación que hoy pretendemos tener con el oficialismo municipal es la de siempre, creemos en la división de poderes y sabemos muy bien cuáles son las responsabilidades de unos y otros. A nosotros el pueblo nos ha dado un rol como concejales, que en definitiva se trata de representar los intereses de los vecinos y realizar un contralor de la gestión del ejecutivo municipal.

Por otro lado, quiero dejar aclarado, que llevamos una tarea de oposición, pero no de obstrucción, acompañamos en la mayoría de los proyectos que presenta el gobierno, nunca pusimos palos en la rueda con el solo fin de sacarle redito político, siempre tratamos de aportar ideas que enriquezcan la gestión. Pero existen muchas cuestiones que creemos que no pueden funcionar así, sobre todo cuando no se respetan las normas y procedimientos administrativas de la función publica, como lo hemos demostrado en muchas oportunidades, haciéndoselo ver también a los concejales del oficialismo los que, a mi criterio, en muchas ocasiones en vez de defender los intereses de la comunidad, privilegian los del ejecutivo municipal.” Sin comprender la independencia de poderes.”

Relación entre los dos bloques de la opsición

Creo que el rol de la oposición que se encuentra dentro de “juntos para el cambio” debe ser de corte “moderado, transversal y de búsqueda de amplios consensos”, estoy convencido que tanto nosotros con los concejales del “bloque pro-ucr” piensan lo mismo. El país está atravesando momentos muy difíciles, donde muchos ciudadanos están sufriendo una crisis económica y sanitaria como nunca hemos visto, por lo tanto, creo que, en este momento, hay que dejar de lado cuestiones de política partidaria para enfocarnos particularmente en trabajar unidos en función de los intereses de la comunidad en su conjunto.

Creo que el arco opositor debe trabajar mucho para lograr los acuerdos necesarios que “garanticen la consolidación de las instituciones de la republica” ya que dentro del gobierno nacional hay un sector que se quiere llevar puesta a la república y condiciona al ala más moderada del “frente de todos”. Debemos transitar un camino encontrando reglas que podamos compartir colectivamente y que sean beneficiosas para el conjunto de la sociedad y “no para garantizarle al ala más dura del kirchnerismo la impunidad que tanto les preocupa y ocupa”.