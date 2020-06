El Dr. Rogelio Lamas se refirió a la situación por la que atraviesa la clínica Modelo

El actual presidente del Directorio de la clínica Modelo de Gral. Villegas rompió el silencio luego del conflicto desatado el martes por la mañana que llevó al personal médico auxiliar y de maestranza a manifestarse en la entrada para dar a conocer a la población la situación por la que están atravesando y que derivó en una denuncia por maltrato y discriminación laboral.

Comenzó diciendo que todo este conflicto inició tiempo atrás porque se decidió cambiar el horario de atención que era horario corrido por una modalidad fraccionada de 8 a 12 y de 16 a 20 hs, decisión que la administrativa con la que mantienen el conflicto no aceptó porque tenía por las tardes otros compromisos, enviando inicialmente una Carta Documento que obligó al Directorio intervenir con un abogado. Desde ese momento la decisión tomada por las autoridades de la clínica fue considerada como una agresión o una discriminación, especificó.

Lamas plateó una duda respecto a las personas que se manifestaron al preguntarse si el reclamo era para todos lo mismo, dado que supone hay u «interés inconfesable» por la parte médica que acompañó el reclamo que llevaron a cabo administrativas y personal de maestranza, las que tienen todo el derecho de reclamar, más allá de que no comparta el método.

Dejó en claro que su posición es conciliadora, más allá de lo que acerca de su persona se ha dicho.

En ese sentido destacó que lo mantiene entero el objetivo que tuvo su padre para con la clínica, a quien admira y recuerda. «Según las épocas, he recibido adhesiones que hoy son agresiones, yo me he mantenido siempre en la misma postura, pero hay personajes que agitan generando un estado permanente de desconcierto y para trabajar en la clínica se requiere otro estado de ánimo», en clara alusión a algunos de sus pares. «Aclaro que cuando analizo esta situación no lo hago desde afuera, por el contrario, yo soy parte del problema», aclaró.

También se refirió a la situación financiera diciendo que este no es el peor momento de la clínica ya que a pesar de la carga impositiva y las obligaciones que en ese sentido deben hacer frente cada mes, no se ha despedido a nadie, por el contrario, cada vez que alguien se acogió a los beneficios jubilatorios, los aportes estuvieron al día. Sí reconoció que en este momento como la gran mayoría de las pyme, la clínica emplea a unas 32 personas, el 50% de los salarios son abonados por el Gobierno como ocurrió el último mes.

En 60 años la clínica que es una sociedad anónima no ha dado ni un dividendo. «Yo soy un accionista con una parte importante y nunca retire un peso. Cuando nos dicen para qué siguen, decimos porque es un lugar de trabajo», graficó.

Consultado acerca de las posibilidades de un cierre definitivo, Lamas dijo que eso es futurología, pero él está comprometido a seguir abajando por el lugar, aunque quisiera lograr más adhesiones y la comprensión de todo el cuerpo paramédico.

Luego detallaría que esta semana inició la nueva administración que reemplaza a los dos contadores provenientes de otra ciudad y la administrativa con la mantienen el enfrentamiento, pero ello no fue como se esperaba, pero más allá de todo el proceso está en marcha y continuará.

«A fin de año concluye mi mandato, el que cumpliré hasta entonces, poniendo todo lo que esté a mi alcance desde lo personal, al mismo tiempo apelo a la consciencia de todos para valorar el esfuerzo que desde hace muchos años se viene realizando para sostener las fuentes de trabajo», concluyó.

Relacionado