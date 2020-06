Josefa, felices 100 años !!! (VIDEO)

Un día como hoy de 1920 Josefa Islas de Bozzer nacía en General Villegas, la ciudad en la que siempre vivió.

Hoy domiciliada frente al cuartel de Bomberos Voluntarios al que vio crecer desde que el predio en el que se encuentra era un terrena lleno de malezas, nos permitió recorrer su vida en unos minutos.

Lúcida, acompañada de sus afectos, especialmente de Natalia, una de sus nietas a la que crió junto a Luis, su esposo que falleció años atrás y la familia de ésta, Josefa pasa sus horas en medio de la pandemia.

Precisamente cuando se la consulta si este tiempo es mejor que el anterior, no duda en decir que antes no había este tipo de enfermedades tan extremas, dando por respondida la pregunta.

Dos hijas, 7 nietos, 22 bisnietos y 3 tataranietos es el récord que ostenta.

Salvo la dificultad para oír y el «desgaste» propio d elos años, no tiene limitaciones; se baña sola, come sin inconvenientes y a su ritmo se mueve por la casa (también por el barrio cuando no regía el aislamiento). Se vale de un bastón para circular por la casa porque así se lo exigen por seguridad.

Su compañero y guardián es Roco, un joven pitbull que le ha cambiado algunos hábitos; nunca permitió perros dentro de la casa hasta la llegada de éste, que incluso duerme sobre su cama. Una de la últimas imágenes en la nota lo muestra asomándose por la ventana que da a la calle mientras Josefa observa el movimiento del barrio.

La suya ha sido una vida feliz que continúa sin alteraciones en ese sentido. Su madre vivió 100 años y 9 meses pero no llegó a esa edad en sus mismas condiciones, las que luce orgullosamente y no es para menos, está en todo su derecho.

Josefa tiene mucho para contar, mucho para enseñar.

