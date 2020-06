General Villegas necesita agilizar el único ingreso a la ciudad

Luego de conocido el primer y hasta el momento único caso Covid positivo el municipio tomó la decisión de bloquear todos los ingresos a la ciudad cabecera dejando habilitado sólo, el que proviene de la ruta 188.

Hay un único camino alternativo y es el que conduce hacia el basurero y el cementerio utilizado por vehículos municipales, permitiendo a su vez el ingreso de los camiones que se dirigen al Parque Industrial ubicado en las inmediaciones.

Antes de decidirse por una sola entrada para todos los vehículos el acceso Centenario, proveniente de la ruta 33, era solamente para vehículos pesados, lo que permitía un flujo normal.

Hoy que la actividad comercial en la ciudad es prácticamente normal, salvo por algunos rubros que no funcionan, el número de vehículos que ingresa genera importantes embotellamientos y una notable demora, no así para los que salen que no deben pasar por ningún control.

El cierre de todos los accesos no es ni mas ni menos que lo solicitado desde el comienzo del aislamiento por la mayoría de los habitantes, pero la medida llevada a cabo de manera tan radicalizada es un problema más que una solución.

Al atraso se le suma la formación de largas colas al costado de la ruta, tanto para los que esperan frente a la estación de servicio YPF, como para los que lo hacen frente al barrio El Cruce. Allí se dan dos particularidades; por un lado, se ha naturalizado que la prioridad de paso la tienen quienes vienen desde la intersección de la 188 y 33, relegando a los que lo hacen desde el otro extremo, por el otro, al haber generalmente una sola fila y un único grupo de personal municipal acompañado de un policía, todo se vuelve más lento, tanto que este martes algunas personas aseguraban haber permanecido entre 20 y 30 minutos hasta ingresar.

Ante las consultas a las áreas correspondientes la respuesta común es que se carece de personal, motivo por el cual el intendente oportunamente apeló a que se sumen voluntarios, por el otro, es la manera más segura de controlar; sin embargo, conscientes del problema, no descartaron evaluarlo y modificar el operativo si fuera necesario para causarle a la población el menor impacto negativo posible.

Hasta el momento, todo sigue igual.

Relacionado