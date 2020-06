COVID-19 y sexo, ¿es seguro mantener relaciones?

Como ya se sospechaba, en tiempos de pandemia del COVID-19, la vida sexual también se ve afectada. El contacto físico, desde cogerse de las manos hasta los propios besos y abrazos, no son recomendados porque se supone son también una forma de transmisión del virus.

El miedo con el que se afronta esta pandemia está propiciando la creación de muchas fake news alrededor del mundo y ese sentimiento hace que esas informaciones ganen aún más fuerza. Esta vez, hasta el sexo se queda en evidencia, porque al final, es un tema de interés general entre parejas.

Pero, ¿el hecho de tener sexo puede ser razón para que algunas personas queden infectadas? Está claro que muchas personas piensan a menudo en esta posibilidad, pero suele ser una pregunta complicada en tiempos en los que el aislamiento y cuarentena son reglas estricta a seguir.

Es posible separar algunos mitos y realidades para que se aclaren algunas dudas de qué es posible o qué no hacer en relación al sexo con Coronavirus. Pero una cosa sigue siendo cierta: hasta el momento no hay ningún estudio específico que compruebe que ese virus de alto contagio es transmitido a través de las relaciones sexuales.

El riesgo sigue siendo la proximidad de los cuerpos, una vez que el virus es transmitido por pequeñas gotas de saliva y secreciones, como es el caso de estornudos y tos. Por lo tanto, el beso es una manera de transmitir el virus a otra persona.

Todo lo que está pasando es real. Los cuidados están para ser llevados a cabo.

¿Es seguro mantener relaciones en tiempos de COVID-19?

Se habla claro y abiertamente de que es ideal no tener contacto con otras personas en este momento. No obstante, personas en aislamiento dentro de casa, las cuales tienen la misma rutina y no sufren los riesgos de contagio, no tienen, en principio, una prohibición específica. Se recomienda no salir de casa y no tener contacto con otras personas.

Eso también vale para los solteros, o personas que no tienen contacto a diario con su pareja. Tener sexo con otras personas que circulan fuera, a diferencia de los que viven dentro de un mismo espacio, no es recomendable. El aislamiento social que todavía queda para las próximas semanas, aunque haya muchos cuidados personales, sigue siendo pieza fundamental. Es el mejor consejo para que las personas puedan mantenerse sin contagio y sin contagiar a los demás.



El hecho de tener sexo con diferentes personas, o para que quede claro, con personas fuera del cuidado que se tiene dentro de una misma casa, lleva a la interacción social, y en este caso, íntima. Es decir, aumenta bastante la posibilidad de ser contagiado por alguien que puede tener el virus.

No parece ser que se transmita por el sexo, pero cuidado

En caso de que una persona sienta malestar, de que haya cualquier síntoma como tos y fiebre, lo mejor y más aconsejable es evitar tener intimidad y relaciones sexuales. Es cuando entra la regla de que se debe mantener distancia e intentar no tener contacto físico incluso si se está en una misma casa.

Si el virus es transmitido por contacto de piel y partículas de saliva, personas con cualquier sospecha de tener el virus deben abstenerse de tener relaciones sexuales. Primero, porque necesita un poco de descanso y cuidarse para ver cómo van a seguir estos síntomas. Segundo porque, ya no hay dudas con todo lo dicho: cuanto menos contacto, menos posibilidad de contagiar a otra persona.

¿Cómo mantener una relación ahora mismo?

El virus de la soledad… Es momento de replantearse la buena vida sexual y pensar cuáles son los valores de tener un buen sexo.

El virus de la soledad… Es momento de replantearse la buena vida sexual y pensar cuáles son los valores de tener un buen sexo.

Si no es posible tener contacto con personas, muchas parejas reescriben sus vidas eróticas. Muchas de ellas se han vuelto creativas. Usar la imaginación es la mejor manera de divertirse sin estar cara a cara con alguien. Eso también vale para las relaciones que están todos los días juntas en la cuarentena.



También es importante recordar que en este momento algunas personas pueden estar descubriendo que ellos o sus parejas tienen lívidos diferentes. Es algo en lo que pensar cuando uno se encuentra en una situación completamente diferente, a ejemplo de los que antes sólo tenían una cita a la semana y de repente tienen que compartir el mismo techo a las 24 horas de cada día…

Sobre todo, lo más importante es tranquilizar los ánimos. Es crucial comunicarse de una manera respetuosa y comprensiva. Es tiempo de descubrir que vivir juntos, o no tener relaciones con la frecuencia de antes, no significa el fin del mundo. ¡Al revés! ¡Que cada uno descubra una manera de llevarse todo con una buena perspectiva!