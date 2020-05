Gral. Villegas: bloque por bloque, las observaciones y motivos por los que votaron a favor y en contra la Rendición de Cuentas

El viernes 29 de mayo el HCD sesionó tratando la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2019, el que quedó aprobado por mayoría, debiendo desempatar el presidente.

El arco opositor, integrado pro el Frente Renovador Villegas y el Frente de Todos, votó en contra a diferencia del oficialismo.

Cada uno de ellos esgrimió de manera formal y previo al debate que se daría sobre el final, los motivos por los cuales votaron del modo que lo hicieron.

Despacho del bloque Frente Renovador Villegas

Visto:

El Expediente de rendición de cuentas ejercicio 2019 y lo normado en la Constitución Pcial. en el Art .192,Inc.5 y en el artículos 65 y 66 de la ley orgánica de las municipalidades y,

Considerando:

-Que el bloque de Concejales del Frente Renovador Villegas en el periodo de rendición de cuentas 2019 ha realizado el control de la documentación municipal, emitiendo el siguiente despacho.

-Que resulta dificultoso el seguimiento anual de los movimientos contables y financieros del municipio, dado que en la página web oficial municipal se publican los mismos con extremo retraso, como también los decretos ,y se han dejado de publicar por completo las operaciones que realiza el municipio con los proveedores, limitándose a una aparente transparencia publicando solamente el listado sin saber que compra el municipio a dichos proveedores ,atentando de esta manera contra la transparencia de los actos

de gobierno.

Por ello solo nos limitamos al análisis y control de los documentos puestos a nuestra disposición, a partir de la segunda semana de mayo de 2020,acotando el tiempo de revision de las cajas.

La gestión Campana muestra una política de distribución de los recursos que no vemos se refleje en las necesidades y demandas de los vecinos, siendo que en el año 2019 tuvo un presupuesto ejecutado de $

1.376.484.722 incrementado con el aporte de dinero del gobierno Nacional y Pcia.de Bs.As.

Entre lo visado de la documentación, se enumeran las siguientes observaciones:

A) EXCESOS PRESUPUESTARIOS:

El presupuesto de gastos municipal es aprobado por el HCD, estableciendo el límite de gastos autorizados para el Ejercicio 2019.

Pero durante el periodo 2019, el D.E. municipal se ha excedido en las partidas presupuestarias en la suma de $ 25.431.209.

Vemos que las mismas no fueron debidamente justificadas conforme al expediente N: 2799/2020, girado al HCD.

A manera de ejemplo,decimos que:

-En la jurisdicción 1110104000 Secretaria de Deportes, programa 27.00.00 Escuela de guardavidas. Inciso 3.1.9.0 Servicios básicos , Se ha detectado un exceso de mas del 2000% .

-En la jurisdicción 1110106000 Secretaria de Obras y Servicios públicos- Inciso 2.6.9.0 productos minerales,

Se ha detectado un exceso de más del 4000%.

-En la jurisdicción 1110107000 , Dirección de servicios urbanos. Inciso 2.9.6.0 repuestos y accesorios,

Se ha detectado un exceso de más del 500%

-En la Jurisdiccion 1110108000, Direccion de Servicios Viales. Programa 510100 Inciso 2.9.6.0

Se ha detectado un gasto sin autorizacion de $6.202.952,95.-

B) INARCO S.A.

Hay que resaltar que el municipio en el ejercicio 2019 continúa realizando trabajos con la empresa INARCO SA siendo que la misma había sido denunciada por irregularidades y estafa en una licitación pública en el ejercicio 2016.

Dado que el fallo del HTC de ese mismo ejercicio 2016, determino que los integrantes de la sociedad anónima de INARCO y PAMPAMIX son las mismas personas responsables, que forman además un mismo grupo económico y el ing .FERNANDO MOHEDANO, firma como presidente en las dos empresas, simulando ser dos empresas diferentes.

Esto, conforme a lo que este organismo dedujo del análisis de los estatutos de ambas empresas.

En consecuencia, el intendente Campana y el jefe de compras fueron sancionados con multas económicas.

No debiera el municipio seguir contratando a esta empresa que claramente estafo al municipio con evidencias y pruebas presentadas,dado que el APODERADO FERNANDO MOHEDANO continua firmando

como REPRESENTANTE.

C) GASTOS SUPERFLUOS:

En la revision se han detectado una serie de gastos considerados superfluos por el detalle en las rendiciones de los mismos como por ejemplo en:

-En el Ticket -factura 212455 del 11/06/2019,en un retaurante de la Zona de Puerto madero a las 23,12 hrs,se declara un GASTO de $14.312.- realizado por dos agentes de prensa de la Municipalidad de General Villegas para cubrir un Encuentro de UBA XXI,es decir sacar tres fotos que fueron publicadas en diario local Actualidad el dia 14/06/2019.(dato para su verificacion) Consumiendo alimentos como un Lemon Champ,brownie y

alimentos y bebidas varias.(Recibo de Pago 4896).

Cuando el Intendente Campana habla de austeridad,transparencia debiera controlar que clase de gastos producen sus funcionarios que terminan saliendo del bolsillo de todos los vecinos.

Estos mismos gastos se han detectado en la mayoria de los funcionarios ,que los paga el pueblo,por Ej.Bollini,Cepa,Recalde,etc

D) INCUMPLIMIENTO ORDENANZA 5642/15

-Declaración de utilidad pública y determinación del costo total de la obra de asfalto y cordón cuneta de la ciudad cabecera y pueblos del Partido de General Villegas.

El no cumplimiento de esta ordenanza que determina el recupero de los fondos invertidos por el municipio en la obra de asfalto y cordón cuneta de la ciudad cabecera y pueblos del partido , reclamada durante los últimos

tratamientos de rendiciones de cuentas municipales ,trae aparejado un perjuicio al erario municipal por el actuar negligente de la actual administración Campana,

Queremos expedirnos expresamente sobre la gestión municipal.

Y es aquí donde nos encontramos con las grandes diferencias entre lo dicho y lo hecho.

Cuando en el inicio de las sesiones del HCD el intendente Campana nos expresa que :”Esta llevando adelante una planificación estratégica e integral para el partido de Gral. Villegas que deseamos construir y

consolidar en los próximos 30 años.”.

No podemos avalar una gestión como la actual que condena al distrito de Gral. Villegas al fracaso y a la decadencia, ya que a pesar de manejar un abultado presupuesto vemos con mucha pena ,como año tras año, se van deteriorando los servicios que presta el municipio, como es la salud, los servicios urbanos, los servicios viales, el deporte, la cultura, el medio ambiente, desarrollo social ,en materia de viviendas ,en el tema de

pavimentos, veredas, en el apoyo a las instituciones intermedias, con un único indicador que crece, el gasto corriente del municipio, esto determina un estancamiento quitándonos la posibilidad del verdadero progreso de nuestro partido.

No es posible aprobar esta rendición de cuentas ,viendo como se desperdician los fondos municipales, sin iniciativas, sin obras, sin proyección y ni siquiera la tan repetida y nombrada frase “tenemos una

visión estratégica”.

Estamos presenciando una realidad paralela, donde nos cuentan una historia de beneficios , servicios y crecimientos y no se refleja en lo cotidiano.

No podemos creer que no sean suficientes tantos millones de pesos para llevar a cabo una buena gestión municipal.

Evidentemente hay una pésima distribución y administración de los recursos y los gastos que no permiten optimizarlos y racionalizarlos para que redunden en beneficio de la comunidad.

Por lo tanto este bloque del Frente Renovador Villegas NO VA A APROBAR las cuentas del ejercicio 2019.

Desaprobando además los excesos producidos en los gastos del Expediente 2797/2020,por las razones anteriormente expuestas.

Despacho del bloque Frente de Todos

VISTO:

Que de acuerdo al Art. 65 de la LOM es competencia del Honorable Concejo Deliberante el examen de las cuentas de la administración municipal de cada ejercicio anual finalizado y, en esta ocasión, nos corresponde tratar y expedirnos sobre el ejercicio 2019.

CONSIDERANDO:

Que el presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio 2019 se fijó en la suma de $ 1.102.819.024,54 (mediante ordenanza Nº 5997). Que se vio incrementado por $ 273.665.697,60 dando como estimación definitiva el total de $1.376.484.722,14.-

Los recursos de origen provincial y los de origen nacional aumentaron (como es el caso del Fondo Educativo y la Coparticipación), al igual que, la recaudación de tributos municipales con respecto al año anterior (2018).-

Los ingresos por Obras Sociales volvieron a caer en un 8,5 %, esto se debe a dos razones, que año tras año venimos reiterando, el atraso en las facturaciones a las obras sociales y la fuga de prestaciones que no se facturan.

En relación al presupuesto de gastos, se evidencia una subejecución en dos áreas de gobierno, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Secretaria de Seguridad.

Se resalta la primera mencionada porque la subejecución de ésta área se traduce en la pérdida de la capacidad de HACER por parte del municipio.

Estas dos áreas son muy sensibles para la comunidad, ya que son reiterados los reclamos de los vecinos y vecinas por el tema de Seguridad. General Villegas ya no es el mismo de antes.

En Obras Públicas, lamentablemente, tenemos que decir que no nos sorprende, ya que claramente el HACER obras para este gobierno no es una prioridad. Lo demostró durante los últimos 4 años, en donde tenían todo el apoyo provincial y nacional para poder materializar obras de importancia. Y todos sabemos que no pasó nada. Todavía no hemos visto, después de 4 años, ningún proyecto importante concluido por esta secretaria, no sabemos qué hace, no sabemos para qué está. Una lástima que un área tan importante y con tantas cosas para hacer por los villeguenses, esté tan dormida.

Del resultado del ejercicio 2019 finalizado, conforme Art. 43 y 44 del Dec. 2980/00, la Municipalidad cuenta con un saldo de $596.984,39.

Los Recursos del Fondo Educativo del año en estudio fue de $57.634,094.40, un número importante que no se reflejó en grandes obras edilicias y en consecuencia, tampoco el 60% de ese fondo se destinó a infraestructura. Lamentamos que para este gobierno la calidad educativa en relación al confort de los alumnos en las aulas no sea importante y que los recursos educativos sean re direccionados a cubrir gastos corrientes.

Del estudio en detalle, luego de un análisis exhaustivo de la documentación presentada por el D.E. y un análisis técnico-político, vamos a señalar algunas irregularidades que observamos en el manejo de fondos públicos, las cuales son:

1- Subsidios de Acción Social Directa, más de 22 millones, una gran cantidad de dinero que se utilizó en ayuda social, esto es ayuda económica para Alquileres, tarifas de Electricidad, viáticos, traslados, entre otros, que NO pueden corroborarse con la documentación respectiva, ya que no contamos con la discriminación del gasto ni los comprobantes correspondientes. Lo que provoca serias dudas de cómo se gastó ese dinero, más aún en un año electoral.

2- Reiteramos, solicitud de Viáticos por parte de distintos secretarios de gobierno, sin la rendición y recibos en el mismo expediente. Ello, provoca la imposibilidad de controlar, atento la cantidad de documentación y cajas. Este bloque nuevamente solicita que dichos expedientes se conformen juntos (solicitud de gastos + rendición).

3- La Escuela de Guardavidas arrojó un gasto de $1.150.000 por 19 alumnos que sólo 6 eran del Partido de General Villegas. Es decir, se gastó en capacitaciones para personas de otros municipios la suma de $786.842, suma de dinero que no teníamos, situación que se comprueba en la Ordenanza de Excesos Presupuestarios, dónde se solicita la convalidación de $823.818,61 para este programa.

4- El 30 de Octubre de 2019 (a 3 días de realizadas las elecciones), el Intendente dispuso el cierre intempestivo de los Talleres Culturales, talleres que se financian con el Fondo Educativo de 57 millones. Informaron a la comunidad que la decisión era motivada en la situación económica que sufría el país y la falta de certeza de que se giren los fondos provinciales y nacionales comprometidos con anterioridad para los últimos meses del año. Sin embargo, consultado al Ejecutivo sobre los fondos recibidos durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, respondió que SE RECIBIERON LOS PREVISTOS. A la par de ello, hay un exceso presupuestario de 25 millones de pesos. No se entiende cómo no se pudo financiar el último mes de la actividad cultural y deportiva de 2 millones de pesos cuando tenemos un presupuesto educativo tan grande y un exceso presupuestario de 25 millones.

5- Al cierre del ejercicio 2019 se determinaron EXCESOS PRESUPUESTARIOS por la suma de $25.431.209,91, extralimitados en su crédito original y siendo su fuente de financiamiento el Tesoro Municipal. De esta manera, superaron el gasto previsto la Escuela de guardavidas, la Dirección de Salud, la Reparación de esquinas, el Mantenimiento de la Vía Pública y caminos rurales y la Secretaria de Acción Social. Asimismo, en la rendición de cuentas del ejercicio 2017, se le dio tratamiento a excesos presupuestarios que este Honorable Concejo Deliberante desaprobó y por lo cual se recibieron sanciones por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, por violación a las normativas legales y reglamentarias. Atento esta situación que se repite, sin existir la crisis hídrica del 2017, dejamos a consideración de vuestro tribunal el análisis del mismo.

Una vez más, observamos una gestión desprolija, que no deja huellas de lo que hace, que no quiere rendir cuentas de los gastos de sus secretarios/as, que no hace obras, que no hace viviendas, que comete irregularidades con proveedores, una gestión a la que pareciera que todo le da lo mismo.

Y una vez más, desde nuestro espacio pedimos, solicitamos y exigimos, más claridad y más transparencia.

La próxima rendición de cuentas será de un año atravesado por una pandemia mundial, con reasignaciones y re direccionamientos de presupuestos, con fondos enviados desde nación y provincia. Esperemos que a nivel local sean más prolijos y cuiden los recursos de todos como corresponde.

Por todo lo expuesto, EL BLOQUE FRENTE DE TODOS RESUELVE:

ART. 1º: NO APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2019 por las razones expuestas en el exordio.-

ART. 2º: Comuníquese.

Despacho del bloque Juntos por el Cambio

Visto :

El expediente del Honorable Concejo Deliberante 015/2020 Departamento Ejecutivo Decreto 3141/2020, Rendición de Cuentas del ejercicio 2019, para su análisis, según lo dispone la Ley Orgánica de Las Municipalidades en su art. 65 y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su art. 192 inc.5º, que le atribuyen al Concejo Deliberante la facultad de examinar y resolver sobre las cuentas de la administración municipal y,

Considerando :

Que la Ordenanza 5997/19 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2019, aprobado por este Honorable Concejo Deliberante el 21 de diciembre de 2019, el cálculo de recursos se estimó en 1.102.819.024,54 pesos.

Que el mismo se vio incrementado en 273.665.697,60 pesos, determinando que la estimación definitiva fuera de 1.376.484.722,14 pesos.-

Que los recursos efectivamente ingresados (ejecutado 2019) ascienden a 1.291.275.937,23 pesos representando el 0,85% menos que el cálculo de recursos vigente.

Que los recursos efectivamente percibidos durante el 2019 evidencian una disminución respecto de los recursos presupuestados, debido a una baja de más de 18 millones de pesos en la tasa vial y 5.400.000 pesos correspondiente al Convenio “Asfalto” ,que se encuentra rendido y ejecutado en su totalidad, adeudando el Ministerio de infraestructura dicho monto.

Que los ingresos provinciales aumentaron en un 0,65% respecto de lo presupuestado.

Que la Coparticipación registró un incremento de 28,96% respecto del año anterior.

Que el fondo educativo se incrementó en 17 millones de pesos respecto de lo presupuestado, siendo utilizado mayoritariamente en la mejora de la infraestructura escolar, realizando intervenciones en más de 45 instituciones y atendiendo las emergencias que se presentaron ante las contingencias climáticas-

Que en relación al presupuesto anterior los recursos percibidos durante el 2019 evidencian un aumento del 26,69%.-De esos recursos vigentes 1.121.633.228,60 pesos son de libre disponibilidad y 215.432.105,75 pesos afectados.-

Que respecto a los gastos se previó un presupuesto de 1.102.819.024,54pesos, el mismo se incrementó en 273.665.697,60 el total del gasto devengado durante el ejercicio ascendieron a la suma de 1.364.871.932,99 pesos lo que representa el 0,84% menos que el presupuesto de gasto vigente.

Que podemos observar que el rubro remuneraciones del personal fue del 57,50% del gasto total ejecutado.

El Municipio pudo resolver los distintos escenarios que se le presentaron, en un contexto inflacionario con eficacia ya que nunca se atrasó en el pago de salarios, y atendió los reclamos, realizando negociaciones entre las partes involucradas, gremios y municipio, donde se tuvo en cuenta no sólo el salario sino también lo acordado en el Convenio Colectivo de trabajo.

Que año a año se trabaja para mejorar las condiciones laborales de todos los empleados municipales, incorporando al personal a planta permanente de manera paulatina, como se acordó con los dos gremios municipales, terminando con el abuso que se hacía en ese aspecto.

Que el estado de ejecución del presupuesto de gastos demuestra que se ha cumplido con el art.118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades “El presupuesto anual constituye el límite de la autorización conferida al intendente y al presidente del Honorable Concejo Deliberante en materia de gastos”. La ejecución de los gastos se realizó de acuerdo a los preceptos establecidos manteniendo el equilibrio presupuestario.

Que los excesos presupuestarios fueron compensados con economías realizadas en el mismo presupuesto como lo estipula el art 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades Y el art 40 del Decreto provincial 2980/00.RAFAM.

Que esta rendición es más que una obligación legal, es la oportunidad de dar a conocer los logros y las limitaciones de la gestión municipal teniendo en cuenta que la administración general corresponde exclusivamente al Departamento Ejecutivo, articulo 107 Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que el art 1º del Decreto provincial 2980/00 dice

El Intendente, o quien legalmente lo reemplace, tendrá a su cargo la Administración General de la Municipalidad y la ejecución de las ordenanzas. A tales efectos, y conforme a sus deberes y atribuciones, dispondrá lo necesario para el cumplimiento de la gestión que le compete. Por consiguiente, durante el desempeño de su mandato, el Intendente será administrador legal y único, no obstante cualquier forma indirecta de administrar que adopte.

Que la deuda consolidada al cierre del ejercicio es de 38 millones aproximadamente generando un compromiso muy poco significativo en un presupuesto de más de 1.300 millones de pesos.

Que las licitaciones públicas con un sólo oferente , fueron giradas al Honorable Concejo Deliberante según lo estipula el art 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo aprobadas por la mayoría de los Concejales.

Que las compras y gastos se realizan teniendo en cuenta los procedimientos legales vigentes garantizando la transparencia y conveniencia de los intereses municipales, todas ellas visadas por el Honorable Tribunal de Cuentas.

Que respecto de los gastos, el municipio generó un sistema económico financiero sustentable en el tiempo que permitió afrontar las crisis hídricas de los años 2016/17, sin crear un endeudamiento, ni extralimitándose en sus posibilidades, como otros municipios de la cuarta sección electoral.

Que el resultado de los art.43 del RAFAM (Resultado presupuestario) y 44 (Resultado ejecutado), es positivo demostrando un comportamiento muy saludable-

Que las cuentas del municipio son equilibradas, no encontrándose inconsistencias ni irregularidades.

Que los recursos se utilizaron atendiendo las emergencias y las urgencias con objetivos claros, priorizando el bienestar de todos los vecinos del partido de General Villegas.

El Bloque de Concejales UCR – Juntos por el Cambio presenta el siguiente Despacho:

Art 1.-Aprobar la documentación del ejercicio 2019 y la Rendición de cuentas por las razones expuestas en los Vistos y Considerandos.

Art.2.-De forma

