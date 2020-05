«Unas 100 personas subsisten de lo que juntan y venden, sólo pido que me dejen trabajar» (VIDEO)

Marcos Gonzalez es uno de los acopiadores de chatarra de General Villegas y a su alrededor orbitan unas 100 personas aproximadamente que hoy muchas veces dependen de lo que venden para comer, explicó esta mañana en FM Peregrina al ser entrevistado luego que ayer el municipio le llevara lo que había dispuesto en un predio del Parque de Servicios ubicado sobre la ruta 33.

Gonzalez se quejó de que ni esta ni la anterior gestión, le dieron a su trabajo la importancia que tiene por lo que socialmente representa.

Contó que hace años viene pidiendo un espacio fuera de la ciudad para poder acopiar, tal como lo tenía al haberlo comprado en Elord, pero un día al llegar se encontró con que el municipio había tirado allí varias camionadas de basura sin explicación alguna; además, la casa que se encuentra en el lugar está usurpada sin que pueda resolver el conflicto. Desistió de continuar trabajando allí, en parte porque eran continuos los robos.

El último episodio fue ayer cuando al regresar de un campo al que había ido a juntar silobolsa en desuso observó cómo maquinaria y camiones municipales con presencia policial retiraban de un predio del Parque de Servicios que le había facilitado adjudicatario (que luego se enteraría que se le había vencido el plazo de permanencia) todo lo que allí había, inclusive autos que no estaban para el desguace.

No pude obtener una explicación, me derivaron al Jefe de Gabinete pero no he podido hablar con el, no es fácil hacerlo, aseguró al tiempo que dijo estar pidiendo solamente que establezcan reglas claras para desempeñar esta actividad sin sorpresas como viene sucediendo desde hace mucho tiempo.

Gonzalez reconoció que hace un tiempo mantuvo una reunión en el municipio con funcionarios deMedio Ambiente que le aseguraron lo ayudarían a radicarse definitivamente en un lugar, pero solamente fue una amable reunión que no pasó de ahí.

«Estoy cansado, no hago nada que no sea trabajar y es lo que quiero seguir haciendo, pero necesito que me escuchen y me indiquen una línea», reclamó.

