IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: la basura al basurero, pero no todo lo entienden así

«Hola, les envío estás fotos para ver si ustedes pueden hacer algo. Fueron tomadas hoy a la tarde en calle Vuelta de Obligado y camino al » tanque roto», en esa esquina junto a las vías.»

La sorpresa fue de la misma intensidad de la indignación que provocó la inmediata reacción, eran las 17:00 hs; fotografías tomadas con el celular y el envío para que la mayor cantidad de gente sepa que todavía hay personas sin el más mínimo respeto por la población de la que seguramente forman parte, salvo que la procedencia de la basura sea otra ciudad …

Los «basureros espontáneos» se replican en diferentes puntos de la ciudad a pesar de los esfuerzos que buena parte de la población, porque la mayoría no tienen estas prácticas, realiza, incluyendo las áreas municipales.

Claramente, si no tiraran donde no corresponde, no habría motivos para quejarse.

