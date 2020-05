Recomendaciones para las salidas recreativas en General Villegas

CAMINATA: de lunes a sábado de 7:00 a 20:00 hs. respetando un distanciamiento lateral de 2 metros y una distancia de 10 metros tanto anterior como posterior. Además se aconseja no poseer contraindicación para la práctica deportiva; está prohibido practicar deportes si tiene síntomas similares a una gripe o coronavirus.

En ningún caso podrán concurrir más de 2 personas (excepto en aquellas que se prevea más cantidad en las clausulas particulares de la actividad) y siempre respetando las distancias de acuerdo a la práctica que se realice y la elongación deberá efectuarse en el domicilio. (En la imagen Sandra Heredia, Secretara de Deportes de la Municipalidad)

• No más de 2 personas.• Tiempo máximo: 1 hora por persona.• Uso obligatorio de tapaboca y/o máscara facial.• Higienizarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o al 70% antes y después de la actividad.• No tocar objetos en la vía pública ni detenerse en bancos, barandas, juegos de plaza.• Botella de agua/jugo individual.• Evitar contacto físico.• No compartir elementos durante la salida• No llevarse las manos a la cara: boca, nariz, ojos.• Está prohibido salivar en la vía pública.