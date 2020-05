Un gesto para destacar por la mamá de Milagros Robledo, víctima de femicidio

El nombre de María Luján Robledo fue mencionado en reiteradas oportunidades desde el fatídico mes de noviembre de 2019 en adelante; pasado unos meses, como la mayoría de las cosas, la realidad va mutando van quedando en el olvido.

Pero con el agravante de la ausencia perpetua, la realidad de la familia de la adolescente de 17 años asesinada por Adrián Cristian Almirón no ha cambiado, pero no ha dejado de estar acompañada principalmente por un grupo de personas, en su mayoría docentes que la asisten. Lo hace también el municipio desde Desarrollo Social pero no es suficiente.

Este jueves una de ellas solicitó a través de la mañana de FM Peregrina (92.9 mhz) unir voluntades para conseguirle a la mujer y resto de la familia, sus dos hijos menores, su madre y un hermano, una cocina ya que la que tienen no funciona. Solamente dos de las cuatro hornallas encienden de manera irregular y el horno directamente no enciende.

La respuesta fue inmediata y en cuestión de horas, de todos los ofrecidos, surgió una cocina seminueva que mañana en la mañana le entregarán y colocarán .

La familia de Milagros más allá de su aspecto intelectual tiene a María Lujan que es un gran motor, ubicada en tiempo y espacio. Consciente de todo, aunque con límites para expresar el sentimiento, tiene en claro que quiere lograr el sostenimiento y cuidado de su familia, para ello acaba de conseguir un trabajo; se trataría del cuidado de un adulto mayor, y probablemente termine la escuela, asistida por una de las docentes que más contacto tiene con ella; eso está a la espera que la cuarentena lo habilite.

En medio de lo que el contexto de coronavirus representa para todos, esta noticias, aunque originada a partir de una gran necesidad, el desenlace es un empujón para seguir creyendo que nuestra sociedad no ha perdido uno de los sentidos más importantes, la empatía. Y la manera de celebrarlo es darlo a conocer, compartirlo y contagiar para que nunca se limite a unos pocos.

