Gral. Villegas: los trabajadores municipales regresan a sus puestos de trabajo este lunes

Martín Recalde, Director de Servicios Humanos, dio detalles de la vuelta de los municipales a sus puestos de trabajo; lo hizo el sábado en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello.

Comentó que vuelven todos aquellos que no tengan algún impedimento, como mayores de 60 años, diabeticos o mujeres embarazadas. También se tuvo en cuenta que al no haber clases y estar las guarderías cerradas, muchas mamás no tienen con quien dejar a sus hijos, quienes estén en esa situación continuarán exceptuadas.

El otro punto es que se deben cumplir con todas las medidas de seguridad establecidas, para ello en algunos casos donde la cantidad de personal supera el permitido, se organizarán turnos rotativos.

El Ejecutivo, encabezado por el intendente, tomó la decisión a partir de la implementación de la flexibilización comercial. La idea general es ir, en la medida de lo posible, recuperando la normalidad.

Los trabajadores del corralón también retoman la actividad, pero en ese caso, sostuvo Recalde, puede resultar más seguro dado que en su mayoría trabajan al aire libre y el espacio es el ideal.

Por otra parte recordó que el personal de Cultura y Deportes, dos áreas que por cuestiones obvias no están operativas, es el que se destinó a los controles establecidos en los tres accesos principales de la ciudad cabecera, del mismo modo lo hizo con las áreas contables que nunca dejaron de funcionar.

Los sueldos

Los salarios por el momento no sufrirán alteraciones, salvo la postergación del aumento del 4% previsto para el mes de abril, que se pasó para más adelante.

No obstante la delicada situación económica generada principalmente por el recorte de un 50% en la coparticipación hace que se evalué una intervención en los haberes del personal si fuera necesario. Hasta hoy no es necesario, recalcó.

El bono de $ 20.000 para trabajadores de la salud

El Gobierno nacional dispuso el pago de ese monto en 4 cuotas de $ 5.000, para ello cada ente público o privado debía cargar los datos de su personal para que pueda acceder al beneficio.

En el caso de la Municipalidad, cuenta con un total de 470 trabajadores de la salud propios y contratados (que facturan) de los cuales 431 están en condiciones de cobrar el plus, el resto se encuentra con licencia precisamente por enmarcarse en el personal de riesgo por Covid-19.

Al cerra la entrevista Recalde dedicó unos minutos a agradecer al personal de Salud en su totalidad que asumió su papel en la lucha contra el coronavirus con responsabilidad y entrega, respondiendo y adaptándose a las exigencias de los tiempos que corren.

Audio de la entrevista

Relacionado