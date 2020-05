Covid-19: se activó el 9° protocolo por un paciente de Gral. Villegas

Se trata de un hombre de 48 años, empleado de la aceitera, donde se desempeña como mecánico.

El paciente se encuentra atravesando una neumonía desde hace unos dias y presenta fiebre alta; hoy se le practicó una tomografía y luego de obtenido el resultado se activó el protocolo.

Se realizaron los hisopados correspondientes que se enviaron para su análisis y quedó internado.

Realizadas las consultas por Distrito Interior, el obrero no tiene contacto directo con camioneros, es más, prácticamente el personal de la oleaginosa en general no lo tiene, además de cumplirse con las medidas de segueidad establecidas, por lo que podría resultar difícil un contagio en ese ámbito, no obstante no se descarta hasta tanto lleguen los resultados.

La circulación, aunque escasa, de transportistas en su ámbito laboral contribuyó a que se active el protocolo además de algunos indicativos.

Desde la coordinación se Covid-19 a cargo del Dr. Pablo Peralta estiman que en pocas horas se obtendrán los resultados.

