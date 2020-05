El municipio de Gral. Pinto retomó la obra pública y habilitarán nuevos rubros (VIDEO)

El intendente Zavatarelli confirmó la habilitación para profesionales independientes y en consecuencia lo hará con el personal doméstico, dado que una cosa está relacionada con la otra. Muchas mamás que retomarán su actividad, necesitarán de quien las reemplace con sus hijos, lo mismo que con los quehaceres en el hogar, expresó.

Sin dudas lo más significativo por el contexto en el que se encuentra el país y sus consecuencias en la economía el la reactivación de la obra pública, que comprende la terminación de proyecto de iluminación LED del cien por ciento de la ciudad cabecera por lo que se están colocando las últimas 88 columnas con sus respectivos cabezales, esto comprende todas las calles asfaltadas y con cordón cuneta, se iniciaron seis aulas en tres colegios dando respuesta a la necesidad de ampliación de los mismos, se trabaja en la ampliación del sector Pediatría del Hospital y la construcción del Hogar de Ancianos y Sala de Rayos X en Germania, entre otras.

La solvencia económica tiene su base en los 16 años que lleva el proyecto de Gobierno en el distrito que tuvo al actual intendente como integrante. El dinero disponible permite proyectar sin sobresaltos ni necesidad de recurrir a los fondos que Kicillof ofrece a los municipios y que serán descontados sin interés y en cuotas de la participación dentro de unos meses.

A su vez la compra de los insumos par las tareas emprendidas, salvo aquellos que no se comercializaran en el partido, se adquieren localmente procurando que el mayor flujo de dinero circule internamente.

Lo anunciado, que no está siendo difundido como en otras oportunidades por lo tanto no se tenían mayores novedades al respecto, es la consecuencia del enfoque que en este momento tiene la Gestión Zavatarelli hacia la salud que es la prioridad; no obstante, la economía es una pare fundamental para poder continuar garantizando a la población lo que ésta demande.

«Hoy por hoy el municipio está saneado y con las cuentas en orden, seguimos trabajando con la misma rsponsabilidad, prolijidad y transparencia de hace años; siendo absolutamente conscientes que el Covid-19 no permite relajarse y que todo puede cambiar a partir de la aparición de casos positivos. Mientras tanto General Pinto continuará en movimiento», finalizó.

