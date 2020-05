INFORME ESPECIAL: el efecto que la flexibilización está teniendo en General Pinto (VIDEO)

Este lunes fue el primer día de la flexibilización laboral que permitió a la mayoría de los rubros, salvo los que aglomeren gente, abrir sus puertas y atender al público bajo estrictas normas de seguridad, a su vez, la 5° jornada de las salidas recreativas. En ese contexto recorrimos la ciudad entrevistando a comerciantes y la máxima autoridad municipal.

Mientras el intendente Zavatarelli agradeció la respuesta de la gente y su comportamiento, los comerciantes reconocieron la decisión de éste.

Ahora en gran medida la continuidad de estas medidas y otras que en breve serán anunciadas, dependerán de la comunidad que debe ajustarse a lo establecido como medidas preventivas para seguir evitando el contagio de Covid-19. Si llegara a haber un caso positivo en el distrito, todo lo logrado y avanzado hasta esta instancia automáticamente quedaría sin efecto.

Entre las particularidades que ha generado el coronavirus y sus cnsecuencias se encuentra el desabastecimiento de cigarrillos que es motivo de charla, peregrinación hacia los kioscos y espera para los fumadores; motivo por le que consultamos a Sergio Donet, dueño de un kiosco céntrico que agotó el stock y espera en pocos días recuperar esta venta.

Como buena parte del país, General Pinto no escapa a las generalidades de esta época impensada hace apenas unos meses; pero lejos de resignarse, cada días es un aprendizaje y una nueva experiencia con epicentro en la salud, sin descuidar el resto de las cosas que hacen a la comunidad y el intendente lo resumió en una frase: «El que no arriesga no gana, y yo arriesgué».

Relacionado