COLUMNA DE OPINIÓN: un GPS para la dirigencia radical (*)

Una parte de la Comisión Directiva del partido socio del actual Gobierno local, cuestiona y critica con fuerza la actitud y conducta de la dirigencia partidaria que en los últimos días ha protagonizado una serie de situaciones políticas alejadas del eje social que hoy manda, la pandemia, y se centró en sus pretensiones partidarias, teniendo incluso que aclarar, desmentir algunas interpretaciones.

El texto enviado a nuestra redacción

La conducción de la UCR local toma relevancia, sólo en dos momentos de la vida política del distrito. En el armado de listas para las elecciones y cuando queda vacante algún puesto del municipio, dos oportunidades que apuntan al mismo fin: hacerse con cargos rentados del Estado. Durante el resto del calendario no hay problemas que atender, proyectos que impulsar o ideas que debatir; claro ejemplo de esto es la poca presencia del radicalismo en las “cuestiones sociales” y la falta de sentido solidario en sus dirigentes. Al no hacerse eco de la situación que estamos viviendo, generada por la pandemia del coronavirus, donde deben florecer las acciones humanitarias y de cooperación mutua, que son tradición en el radicalismo y la plana mayor del Comité ha olvidado. Pareciera que el argumento de integrar el elenco gobernante excusa a la conducción radical de sus responsabilidades ante la ciudadanía.

La dirigencia partidaria lleva más de cuatro años “confundida” respecto al rol que cumple en la gestión Campana. Si algo es claro, es la ausencia de sentido o aporte radical al municipio, pero no porque no haya existido oportunidad, sino porque la conducción radical la desperdició. Los cargos ocupados por los correligionarios no se caracterizaron por aportar al desarrollo del distrito. Con un bloque legislativo que transgrede el principio republicano de la independencia de los poderes, por el de pertenencia partidaria, y que tiene un bajo nivel en cantidad y calidad de proyectos trabajados. Con secretarías, direcciones y puestos intermedios “radicales”, cuestionados por informes del Concejo Deliberante y signados por la renuncia de sus funcionarios demostrando falta de idoneidad en el manejo de las áreas.

Un frente electoral pensado sólo como freno al kirchnerismo no es lo mismo que una alianza programática de gobierno. El intendente más que darle nuevos cargos a la conducción radical tendría que preguntarle a los actuales funcionarios, como a los nuevos conversos/as, qué aporte sustancial han hecho a la gestión más allá de un relativo número de votos cada dos años. La decisión de nombrar o remover el equipo de gestión es potestad de Eduardo Campana, no de una pendulante y oportunista dirigencia radical.

*Escrito por:

Integrantes de la Comisión Directiva de la UCR del Partido de Gral Villegas: Leandro Botte, Laura Figueroa, Maria Luz Holgado, Mariana Lucero, Ramiro Nonino, Lucas Orden, Sergio Presti y Diego Samiguel.

Concejal mandato cumplido por la UCR: Marcelo Formica

Concejal y Diputado provincial mandato cumplido por la UCR: Carlos González