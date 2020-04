Estuvo bien, pero un poco mal (VIDEO)

Haber conseguido un cargamento con 30 toneladas de papas en medio de las dificultades alimenticias que generó primero la crisis de años de altibajos económicos y luego la pandemia, es un logro que merece reconocimiento, aún cuando la tarea de cualquier funcionario que ocupa un cargo político es estar al servicio de la gente, aunque el contexto en el que nuestro país viene pasando sus décadas, tiene mérito.

Pero …

La torpeza o, peor aún porque demuestra cierta premeditación, haberse esmerado en certificar publicando oficialmente la tarea, inclusive posando, aunque eso solo haya llevado solo un momento, lo empaña todo.

Tanto es así que la foto de los cuatro funcionarios, entre ellos la máxima autoridad municipal, con una montaña de papas a sus espaldas, eclipsó al verdadero objetivo y a las horas en General Villegas primero y resto del mundo» después no se habla de otra cosa.

Pero …

Como sucede (precisamente) con una papa sucia, al ir lavándola se va viendo su verdadero estado y así sucedió en este caso.

La foto de los cuatro llevó a que se indague en lo que los llevó hasta allí y es ahí donde entró en escena el video viral que muestra a una multitud juntando papas. Si a eso se le suma lo que a simple vista insinúa y esa pizca de oportunismo que cualquier mal intencionado le agregaría, el puré es mortal. Eso está sucediendo.

Hoy General Villegas vuelve a dar que hablar por la torpeza, preocupación o creencia de la Gestión que es necesario mostrarse efectivos y el aprovechamiento político de la cuestión.

La gente que se ve en el video viral irrumpió en el corralón municipal cargando en bolsas las papas que se encontraban en el suelo, donde habían sido descargadas para ser embolsadas (ver la nota oficial). El espectáculo fue impactante.

El objetivo estuvo bien, el procedimiento «un poco mal» y el resultado fue «un show en medio de las necesidades que provoca la actual situación».

Rodará alguna cabeza, alguien asumirá el costo político, servirá para mejorar o simplemente quedará en el anecdotario que parece luego naturalmente esfumarse con el tiempo otorgando con el mismo criterio impunidad ?

Mientras tanto el hecho no pasó desapercibido para algunos medios nacionales porque resulta imposible ser indiferente a tamaña desproligidad, aunque ello no justifica la inexactitud (mal intencionada o no) con que se ha presentado como noticia generando burlas, bronca e incomprensión.

Será que es lo que nos merecemos, lo que ganamos o lo que permitimos como sociedad ?, lo que sea este es otro grosero error (independientemente de quien gobierna o ha gobernado dado que todos han experimentado «algo») que siempre termina pagando el pueblo, generalmente los que menos tienen.

Saque usted sus propias conclusiones.

