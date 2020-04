«Hay que hacer hincapié en la salud y la vida porque no tomamos dimensión de cuánto va a valer el dinero cuando salgamos de esto» (VIDEO)

La frase fue contundente y resumió la prioridad que el intendente Fredy Zavatarelli tiene para su Gestión en tiempos de Covid-19. Esta tarde recibió a Distrito Interior para analizar la situación y responder a aquellas preguntas que son las que los vecinos se plantean.

Zavatarelli no se detuvo en aquellas medidas que se están llevando a cabo en el distrito porque ya son de público conocimiento, pero sí se mostró molesto al referirse a las personas que continúan desobedeciéndolas.

Visiblemente cansado sobre el final de la semana «que no tiene feriados ni domingos desde que estamos en esta situación» expresó fuera del aire», el intendente se muestra firme y confiado en la situación financiera y económica del municipio, tal vez por eso el norte es la salud de la gente; para ello, se dispuso además de la entrega de alimentos, artículos de limpieza para las familias más vulnerables, comentó.

Lejos está la realidad de lo planeado desde la asunción, el Covid-19 que entiende llegó para quedarse, llevará mucho tiempo y obligará a interpretar muchas cosas. En todos los municipios y en todas las regiones este virus en algún momento va a llegar, lo que estamos haciendo es ganar tiempo, ajustar detalles. A partir de allí vendrán nuevas exigencias y obligaciones para las que nos estamos preparando de la mejor manera, aseguró.

Sobre la coparticipación contó que días pasados mantuvo contacto virtual junto a otros intendentes del Frente de Todos con el gobernador Kicillof donde quedó establecido que la reducción de la misma rondará el 50% en abril y un 60% en mayo, agravado porque esa tendencia se podría mantener hacia los meses venideros.

Solamente de coparticipación provincial, sin contar la disminución que pueden sufrir las Tasas Municipales, General Pinto perderá este mes $ 15.000.000.

Aún así y producto del ahorro y superávit de Ejercicios anteriores la Municipalidad cuenta con recursos económicos para afrontar los gastos de su funcionamiento, al menos hasta el mes de junio (momento en que se cobra el medio aguinaldo). Ello sin afectar la inversión en salud.

Hoy la prioridad, insistió, es la salud, hay que hacer hincapié en la vida porque no tomamos dimensión de cuánto va a valer el dinero cuando salgamos de esto.

Allí apuntó contra quienes se muestran relajados ante el aislamiento, no entendiendo por qué hay gente que no entiende, no podemos flexibilizar, al contrario, estamos endureciendo las medidas, el que pueda que se quede en su casa porque lo que viene es lo peor, enfatizó y recordó que desde el lunes el uso del barbijo será obligatorio en el territorio bonaerense.

Consultado acerca de algún plan para incrementar o mantener la recaudación en caso de que ésta se viera afectada seriamente, como podría ser una suba en tasas vinculadas al sector agropecuario, el más acomodado, a pesar de la crisis general; lo descartó por el momento y dijo que por ahora eso no está en los planes, precisamente por lo anteriormente expresado.

Finalmente, entre otros conceptos y declaraciones que apreciará en la entrevista, agradeció los aportes que particulares y entidades realizan a modo de donaciones, con las que se pudo armar una segunda terapia y resaltó que el mejor aporte que pueden hacer los vecinos es pagar sus Tasas que es la mejor manera de recaudar para estar desde el Estado con lo que la ciudadanía requiera.

Relacionado