«Acompañamos al Ejecutivo en este momento pero eso no significa que le daremos un cheque en blanco», sostuvo el concejal Maruri

Luego de la sesión de esta noche, nunca difundida por el HCD, que se desarrolló a puertas cerradas, el concejal Maruri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, fue contundente al expresar la postura que su espacio tiene acerca del acompañamiento a la Gestión Zavatarelli en el marco de la lucha contra el Covid-19. Ello se dio en declaraciones a FM Popular al finalizar la sesión.

Allí puntualizó que se encuentran acompañando al Ejecutivo en todo lo que necesite para funcionar normalmente sobre todo en medio de la crisis que está viviendo el país y el mundo, «eso no quiere decir que le vamos a dar un cheque en blanco para que hagan cosas que a nosotros nos parecen que no corresponden» aclaró y en ese marco explicó que se pasó a comisión un Proyecto de Ordenanza vinculado con el basurero en el municipio ha contratado a una empresa con dos máquinas. «Nosotros no estábamos de acuerdo en un Artículo en el que el Ejecutivo iba a tener la posibilidad de incrementar libremente el trabajo y el monto que se le pagará, sin que en ello participara el Concejo Deliberante, algo que está prohibido», enfatizó.

Para no ponerle palos en la rueda, relató Maruri, una vez finalizada la reunión, se reunió la comisión a la que se había pasado ese Proyecto y resolviendo la cuestión al suprimir el punto en cuestión. De esta manera se podrá seguir adelante con la obra, concluyó.

Este espacio opositor, que en su corta historia como bloque ha mantenido una postura casi ortodoxa, se mostró esta noche flexible, revia negociación, ante un tema que es de marcada sensibilidad y representa una de las asignaturas pendientes del proyecto municipal que hoy encabeza Zavatarelli, incluso reconocido por el propio Guerrera como uno de los temas que quedaron pendientes en el traspaso de mando. El tratamiento de la basura está siendo abordado con especial interés por la actual Gestión, más allá de la atención casi exclusiva que demanda el Covid-19.

Claramente «cada uno atiende su juego» en nombre del bienestar de la población.

