Gral. Villegas: internaron a un paciente con neumonía aguda de la comunidad, por precaución le realizaron un hisopado

Se trata de un empleado municipal, de 46 años, quien presenta un cuadro pulmonar, propio de la neumonía. El término «de la comunidad», explicaron los médicos a Distrito Interior, se debe a que no ha estado en contacto con personas consideradas de riesgo, ni se ha movilizado por zonas de circulación de coronavirus.

El hisopado y aislamiento se realizan dado el contexto en el que se encuentra la salud pública por Covid-19 y por ende no se puede descartar de plano; para ello se debe activar el protocolo en su etapa 1, pero no sería un caso sospechoso ya que no tiene la epidemiología, ni la clínica típica.

Se hisopa por protocolo para descartar Covid-19, está en tratamiento por neumonía de la comunidad, recalcaron y concluyeron los profesionales.

