General Villegas: robaron una despensa de barrio en la madrugada

César Minozzi es propietario junto a su esposa de un negocio ubicado en la calle Avellaneda casi esquina Isturiz, en cercanías del hospital municipal.

Al legar esta mañana hallaron la ventana del frente del local que había sido vandalizada y de su interior se habían llevado todos los comestibles.

Milanesas de pollo, pollos, yerba, azúcar, aceite y otros productos.

El damnificado esta mañana en FM Peregrina (92,9 mhz) no disimuló su amargura y molestia con la situación en general; el Gobierno tiene que escuchar más a la gente, hace unos días publicaron que saquearían y hoy nos pasa esto, la gente tiene hambre, enfatizó.

El aumento de recorridas de la Policía por el barrio podría ser la solución, sugirió justificándolo con que éstos pasan a las 19:30 para asegurarse que se cierre a horario, luego de eso no se los ve más.

Da bronca y produce mucha tristeza, mi mujer atiende el local y yo salgo todos los días a hacer el reparto de las milanesas, si no es así no nos alcanza, pero si nos dejamos ganar por la tristeza no podemos seguir, por lo tanto, hay que arreglar, reponer como se pueda y continuar, finalizó.

